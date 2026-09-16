Las cábalas siguen ganando terreno en UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos, la estrategia y el compañerismo de estudiantes de quinto año. Esta vez, dos cursos de Pocito se encontraron frente a frente y llegaron al estudio con algo más que ganas de competir: también llevaron sus propias fórmulas para atraer la buena suerte.

Por un lado, la Escuela Secundaria España, 5to 1ra, estuvo representada por Lautaro Valles y Lautaro Conejero, integrantes del equipo azul. Los dos ya tenían experiencia en la competencia y llegaron con una anécdota bajo el brazo: cuando su curso pasó de ronda en una instancia anterior, decidieron hacerles una broma a sus compañeros y les dijeron que habían perdido. Después llegó la verdadera noticia: habían ganado. La celebración posterior incluyó felicitaciones y, seguramente, algún reclamo amistoso por el pequeño infarto colectivo.

Escuela España y Colegio Froilan se enfrentaron en UPD. FOTO HUARPE.

Del otro lado estuvo el Colegio Froilán, 5to 6ta, con Emma Fernández y León Serrano, representantes del equipo naranja. Los estudiantes se presentaron ante las cámaras, contaron quiénes eran y dejaron claro que tenían muchas ganas de vivir la experiencia de UPD. También compartieron una pregunta que atraviesa a buena parte de los estudiantes de secundaria: todavía están pensando qué carrera elegir cuando terminen la escuela. Decisiones importantes, mientras tanto, se resolvían entre preguntas, ruletas y puntos.

Cuando la suerte también se prepara

Pero si hubo algo que llamó la atención fue la cábala del equipo naranja. Emma y León llegaron con uñas iguales y un collar de osito, una combinación que, según ellos, podía ayudar a atraer la suerte y el conocimiento. Porque en UPD se estudia, se piensa y se juega, pero aparentemente tampoco está de más tener un pequeño amuleto en el cuello.

La competencia comenzó con la ruleta y las preguntas. El equipo azul tuvo respuestas acertadas en Lengua y Geografía, aunque no logró resolver correctamente las consignas de Ciencias. El equipo naranja, en tanto, tuvo dificultades en Historia y Matemática, pero logró sumar en Arte. El primer bloque terminó 2 a 1 para el equipo azul.

En el segundo bloque llegó el juego de Verdadero o Falso. El equipo azul eligió Deporte y consiguió 2 puntos, mientras que el naranja optó por Lengua y también sumó 2. Después fue el turno de Unir Conceptos: el equipo azul eligió Historia y obtuvo 2 puntos, mientras que el naranja eligió Deporte y consiguió 3. Con esos resultados, el marcador quedó 6 a 6, dejando todo abierto para el tramo final.

El último bloque fue, como suele ocurrir en UPD, territorio de nervios. En el Tutti Frutti, al equipo azul le tocó la letra C y sumó 10 puntos. El naranja recibió la S y consiguió 9. La definición llegó con la Lluvia de Preguntas, donde el azul volvió a sacar ventaja con 12 puntos frente a los 10 del naranja.

Así, entre conocimientos, estrategia, una broma que casi termina en drama escolar y una cábala con osito incluido, la partida llegó a su cierre. El marcador final fue 28 a 25 y el equipo azul de la Escuela Secundaria España logró quedarse con la victoria.

Los Lautaros volvieron a demostrar que las cábalas pueden acompañar, pero para seguir avanzando en UPD también hay que responder cuando llega la pregunta. Y esta vez, la suerte estuvo de su lado.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.