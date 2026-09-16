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UPD Unidos por el desafío > Pocito en UPD

Un osito y uñas iguales: las cábalas que llegaron a UPD

Dos cursos de Pocito se enfrentaron en UPD con cábalas, estrategia y conocimiento en una partida que tuvo final ajustado.

Por Silvina Ortiz
Hace 0 horas

El osito collar fue una de las cábalas del equipo naranja. FOTO HUARPE. 

Las cábalas siguen ganando terreno en UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos, la estrategia y el compañerismo de estudiantes de quinto año. Esta vez, dos cursos de Pocito se encontraron frente a frente y llegaron al estudio con algo más que ganas de competir: también llevaron sus propias fórmulas para atraer la buena suerte.

Por un lado, la Escuela Secundaria España, 5to 1ra, estuvo representada por Lautaro Valles y Lautaro Conejero, integrantes del equipo azul. Los dos ya tenían experiencia en la competencia y llegaron con una anécdota bajo el brazo: cuando su curso pasó de ronda en una instancia anterior, decidieron hacerles una broma a sus compañeros y les dijeron que habían perdido. Después llegó la verdadera noticia: habían ganado. La celebración posterior incluyó felicitaciones y, seguramente, algún reclamo amistoso por el pequeño infarto colectivo.

Escuela España y Colegio Froilan se enfrentaron en UPD. FOTO HUARPE.

Del otro lado estuvo el Colegio Froilán, 5to 6ta, con Emma Fernández y León Serrano, representantes del equipo naranja. Los estudiantes se presentaron ante las cámaras, contaron quiénes eran y dejaron claro que tenían muchas ganas de vivir la experiencia de UPD. También compartieron una pregunta que atraviesa a buena parte de los estudiantes de secundaria: todavía están pensando qué carrera elegir cuando terminen la escuela. Decisiones importantes, mientras tanto, se resolvían entre preguntas, ruletas y puntos.

Cuando la suerte también se prepara

Pero si hubo algo que llamó la atención fue la cábala del equipo naranja. Emma y León llegaron con uñas iguales y un collar de osito, una combinación que, según ellos, podía ayudar a atraer la suerte y el conocimiento. Porque en UPD se estudia, se piensa y se juega, pero aparentemente tampoco está de más tener un pequeño amuleto en el cuello.

La competencia comenzó con la ruleta y las preguntas. El equipo azul tuvo respuestas acertadas en Lengua y Geografía, aunque no logró resolver correctamente las consignas de Ciencias. El equipo naranja, en tanto, tuvo dificultades en Historia y Matemática, pero logró sumar en Arte. El primer bloque terminó 2 a 1 para el equipo azul.

En el segundo bloque llegó el juego de Verdadero o Falso. El equipo azul eligió Deporte y consiguió 2 puntos, mientras que el naranja optó por Lengua y también sumó 2. Después fue el turno de Unir Conceptos: el equipo azul eligió Historia y obtuvo 2 puntos, mientras que el naranja eligió Deporte y consiguió 3. Con esos resultados, el marcador quedó 6 a 6, dejando todo abierto para el tramo final.

El último bloque fue, como suele ocurrir en UPD, territorio de nervios. En el Tutti Frutti, al equipo azul le tocó la letra C y sumó 10 puntos. El naranja recibió la S y consiguió 9. La definición llegó con la Lluvia de Preguntas, donde el azul volvió a sacar ventaja con 12 puntos frente a los 10 del naranja.

Así, entre conocimientos, estrategia, una broma que casi termina en drama escolar y una cábala con osito incluido, la partida llegó a su cierre. El marcador final fue 28 a 25 y el equipo azul de la Escuela Secundaria España logró quedarse con la victoria.

Los Lautaros volvieron a demostrar que las cábalas pueden acompañar, pero para seguir avanzando en UPD también hay que responder cuando llega la pregunta. Y esta vez, la suerte estuvo de su lado.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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