Dos cursos de San Martín y Chimbas se enfrentaron en una nueva jornada de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba a estudiantes de quinto año con preguntas, juegos y desafíos. La Escuela Secundaria Alejandro María de Aguado, de San Martín, y la Escuela Secundaria Profesor Marcelo Yacante, de Chimbas, llegaron al estudio con entusiasmo, nervios y ganas de avanzar. El equipo azul terminó imponiéndose en un cierre de película, pero la historia tuvo varios giros antes de conocer al ganador.

Por el lado azul, Santiago Páez y Adán Gutiérrez representaron a la Escuela Secundaria Alejandro María de Aguado. Adán llegó con una preocupación muy concreta: había olvidado el repaso que hizo para jugar al Tutti Frutti. Eso sí, tenía una esperanza: que le tocara la letra A. Santiago, en cambio, mostró su costado musical y contó que le gusta mucho la banda Serú Girán.

Santiago, Adán, Morena y Lautaro representaron a sus escuelas en una nueva jornada de UPD. FOTO HUARPE.

Enfrente, el equipo naranja estuvo integrado por Morena Tobares y Lautaro Laciar, de la Escuela Secundaria Profesor Marcelo Yacante. Morena llegó con nervios por los nuevos desafíos del juego, aunque también aseguró que se tenía fe. Lautaro, por su parte, apareció con un look muy preparado y una tranquilidad que parecía decir que el marcador era apenas un detalle.

Un marcador que cambió de manos

El juego comenzó con las preguntas de las materias. El equipo azul respondió bien en Arte, pero no logró acertar en Lengua y Geografía. El naranja, en cambio, sumó en Historia y Ciencia, aunque falló en Matemática. Así, el primer marcador quedó 2 a 1 a favor del equipo naranja.

En el segundo bloque llegó el juego de Verdadero o Falso. El equipo azul eligió Deporte y sumó 3 puntos; el naranja también eligió esa materia y consiguió otros 3. Después, en el desafío de unir conceptos, el azul optó por Ciencia y sumó 3 puntos, mientras que el naranja eligió Arte y volvió a sumar 3. El marcador quedó 8 a 7 para el equipo naranja.

El tercer bloque comenzó con el Tutti Frutti. Al equipo azul le tocó la letra P y sumó 9 puntos. Al naranja le tocó la B y consiguió 7. La diferencia se achicó, pero todavía quedaba una última oportunidad para cambiar la historia.

La lluvia de preguntas fue el cierre. El equipo azul sumó 10 puntos y el naranja también consiguió 10. Con ese resultado, el marcador final quedó 26 a 25 a favor de la Escuela Secundaria Alejandro María de Aguado, de San Martín, que pasó a la tercera etapa de ganadores. El equipo naranja quedó eliminado, pero ambos cursos dejaron una jornada de competencia pareja, nervios y respuestas que mantuvieron el resultado abierto hasta el último momento.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.