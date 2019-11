Dos de los tres mayores partidos opositores rechazaron la invitación al diálogo de Evo Morales

Dos de las tres fuerzas opositoras que obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones generales en Bolivia rechazaron la invitación a un diálogo formulada hoy por el presidente Evo Morales con el objeto de solucionar la crisis derivada de las sospechas de fraude en esos comicios.



El ex presidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que no tiene nada que dialogar con el jefe del Estado y subrayó que “le toca hoy al señor Evo Morales tomar una decisión, le toca escoger el camino para dejar el gobierno”.



“Su decisión es la que va a definir su propio destino y el destino de Bolivia; nosotros no tenemos nada que negociar con usted”, dijo el ex mandatario en un video publicado un rato después de la conferencia de prensa de Morales.



La invitación al diálogo también fue rechazada por el senador Oscar Ortiz, de Bolivia Dice No (BDN).



“No vamos a participar en ese diálogo; este no es un problema solo de partidos, no es solo un conflicto entre políticos; hay una ciudadanía movilizada que clama por nuevas elecciones y eso no se puede obviar”, sostuvo Ortiz, según el diario paceño Página Siete.



Morales convocó esta tarde a los partidos opositores con representación parlamentaria a un diálogo con “agenda abierta”.



“Convoco al diálogo a los partidos que han obtenido asambleístas (legisladores) en las últimas elecciones, con una agenda abierta, a debatir para pacificar Bolivia, al diálogo de manera urgente inmediata”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.



Mesa y Ortiz resultaron segundo y cuarto para presidente y sus fuerzas obtuvieron 50 y nueve bancas en la Cámara de Diputados y cuatro y una en el Senado, respectivamente.



En cambio, el surcoreano nacionalizado boliviano Chi Hyun Chung -tercero en la elección presidencial y que con nueva bancas ganadas en Diputados completa la representación parlamentaria obtenida por la oposición- confirmó que asistirá a conversar con Morales, según el diario El Deber.