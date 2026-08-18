Un conductor de Uber fue asaltado a punta de pistola durante la madrugada del lunes en el barrio La Estación, en Rawson, mientras realizaba un viaje para buscar a un pasajero.

El hecho ocurrió minutos después de la medianoche, cuando el trabajador llegó hasta el barrio. Lo que parecía ser un servicio habitual terminó en una violenta emboscada.

Según la información aportada, el conductor fue sorprendido por dos hombres que tenían sus rostros cubiertos con capuchas. Los delincuentes lo abordaron de manera repentina y comenzaron a empujarlo hasta lograr derribarlo del vehículo.

Lo amenazaron con un arma

Una vez que el trabajador quedó en el suelo, uno de los asaltantes sacó un arma de fuego y se la apuntó directamente.

Los delincuentes le exigieron que entregara la motocicleta, que utilizaba como herramienta de trabajo. Ante la amenaza, el conductor no pudo resistirse y entregó el rodado.

Los dos hombres escaparon rápidamente del lugar a bordo de la moto Yamaha FZ, dominio 613IDI.

El episodio volvió a generar preocupación entre los trabajadores que realizan actividades durante la noche y deben trasladarse por distintos sectores del departamento.

El ataque también quedó marcado por un modus operandi que se repite en otros hechos recientes, con delincuentes que actúan de manera sorpresiva, utilizan los rostros cubiertos y recurren a armas de fuego para reducir a sus víctimas.