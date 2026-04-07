Dos delincuentes en bicicleta acuchillaron a una mujer para robarle

Una mujer de apellido Casivar atravesó una situación traumática durante la madrugada del domingo en el departamento Rawson. El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 05:00 horas mientras la víctima de 40 años caminaba por las inmediaciones de Villa Krause.

Al llegar a la intersección de las calles Ortega y San Roque, fue sorprendida por dos individuos que se movilizaban en bicicleta. Los asaltantes no solo la golpearon, sino que también utilizaron un arma blanca para provocarle una herida superficial en su abdomen.

El objetivo del ataque fue el robo de $10.000 en efectivo que la damnificada llevaba consigo en ese momento. Tras el incidente, los malvivientes se dieron a la fuga velozmente.

Médicos del servicio de emergencias acudieron al sitio para asistir a la paciente, determinando que no era necesario trasladarla a un centro de salud debido a que la lesión no era de gravedad. Según informaron fuentes de la Comisaría 6ta, la mujer manifestó inicialmente que no tenía intenciones de realizar la denuncia correspondiente por lo sucedido.