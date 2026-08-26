Dos ladrones de 22 y 19 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes 25 de agosto, luego de que uno de ellos intentara sustraer un teléfono celular en pleno centro de la ciudad de San Juan. El procedimiento se produjo en jurisdicción de la Comisaría 3ª y terminó con el secuestro de una manopla de color plateado, la cual es utilizada para causar un daño mayor a sus víctimas cuando las golpean.

Según la información policial, el episodio ocurrió alrededor de las 2:04, en la intersección de calles Mendoza y 9 de Julio, Capital. En ese lugar, un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cc habría intentado apoderarse del celular de una persona que se encontraba en la vía pública.

El teléfono celular que los sujetos habían sistraído.

Tras tomar conocimiento de la situación, personal policial intervino de inmediato y comenzó a seguir a los sospechosos. La persecución se extendió por distintas calles del centro hasta que los efectivos lograron interceptarlos en la zona de calle General Acha y Laprida.

En ese lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de los dos malviveintes que fueron identificados y sus apellidos son Ripoll, de 22 años, y Molina Mallea, de 19 años. Ambos quedaron vinculados a la investigación por el intento de robo denunciado minutos antes.

Durante el procedimiento, el personal policial realizó el correspondiente palpado de seguridad a los sospechosos. En esa instancia encontró entre sus pertenencias una manopla metálica de color plateado, elemento que fue secuestrada y quedó incorporada a las actuaciones.

Una vez concretadas las aprehensiones, el damnificado fue convocado para realizar el reconocimiento correspondiente. De acuerdo con la reseña policial, la víctima reconoció a ambos jóvenes como los autores del hecho ocurrido en Mendoza y 9 de Julio.

El procedimiento quedó a cargo de personal de la Comisaría 3ª, dependencia que intervino desde los primeros momentos del episodio. Los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

La investigación se concentró en establecer las circunstancias en las que se produjo el intento de sustracción del teléfono y la participación que tuvo cada uno de los jóvenes. También se incorporó a la causa la motocicleta utilizada durante el episodio y la manopla secuestrada durante el palpado preventivo.

El operativo se desarrolló en pocos minutos y permitió que los sospechosos fueran interceptados antes de que pudieran alejarse del área donde ocurrió el intento de robo. La identificación y el posterior reconocimiento realizado por el damnificado quedaron asentados en las actuaciones iniciadas por la Policía.