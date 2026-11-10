Un hombre de 23 años fue aprehendido en Chimbas luego de que dos personas lo señalaran por distintos hechos contra la propiedad. El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Norte en calle Proyección Rivadavia, al oeste.

Según informó la Policía, los efectivos recorrían la zona cuando observaron al sospechoso en una bicicleta de dama, rodado 26, tipo paseo. Al advertir la presencia policial, el hombre realizó un giro en U y llamó la atención de los uniformados.

Dos víctimas lo reconocieron

Cuando los efectivos le consultaron por la propiedad de la bicicleta, el hombre manifestó que pertenecía a su hermana, aunque no pudo aclarar otros detalles. En ese momento se acercó un vecino que lo acusó de sustraer parlantes de su Volkswagen Senda.

El denunciante indicó que le habían robado un parlante de ocho pulgadas y dos parlantes 6x9 del interior del vehículo. Luego llegó una mujer de 52 años, quien manifestó que había visto al mismo sujeto arrojar elementos y sustraer una bicicleta naranja de su domicilio.

El sospechoso fue identificado como un hombre de apellido Pérez, de 23 años. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo la calificación de robo en grado de tentativa en concurso real con hurto simple.