Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos este miércoles luego de ser descubiertos cuando intentaban sustraer mercadería del interior de un supermercado mayorista ubicado en la ciudad de San Juan. El hecho fue advertido por personal de seguridad del establecimiento, que monitoreó a los sospechosos a través de las cámaras y posteriormente los retuvo hasta la llegada de la Policía.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:52, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas a bordo del móvil H-63 fue comisionado por un operador del CISEM hacia el supermercado mayorista Makro, luego de que se informara que los guardias de seguridad tenían retenidos a dos hombres por un presunto intento de robo.

Tambén había golosinas entre los productos sustraídos.

Al llegar al establecimiento, los efectivos entrevistaron al jefe de Seguridad, identificado como Elías Abraham Hirmas, de 55 años. El hombre explicó que los sospechosos habían sido monitoreados mediante las cámaras de seguridad del local y que las imágenes permitieron observar que ambos habían sustraído chocolates y otra mercadería.

De acuerdo con la información incorporada al procedimiento, los jóvenes llevaban los productos dentro de sus mochilas. La situación fue detectada antes de que pudieran abandonar el establecimiento, por lo que los responsables de seguridad procedieron a retenerlos y dieron aviso a la Policía.

Los aprehendidos fueron identificados como Facundo Andrés Ramos, de 20 años, domiciliado en Rawson, e Ignacio Joaquín Santos, también de 20 años y con domicilio en el mismo departamento. Ambos quedaron vinculados a una causa caratulada como tentativa de robo.

Tras la intervención policial, se estableció comunicación con el Sistema Acusatorio para informar lo ocurrido y poner en conocimiento de la Justicia las circunstancias del procedimiento. Posteriormente se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal David Peña, quien tomó intervención en las actuaciones.

El representante del Ministerio Público Fiscal mantuvo una comunicación con el fiscal Michel Torena y, luego de analizar las circunstancias informadas por los efectivos y el personal de seguridad, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó registrada bajo el Legajo N° 86/26 e intervino la Comisaría Tercera. La investigación quedó encuadrada provisoriamente como tentativa de robo, mientras que los dos jóvenes fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia.

Según consta en el informe policial, la intervención comenzó a partir de la alerta emitida desde el supermercado y permitió que los sospechosos fueran encontrados todavía dentro del establecimiento. El personal de seguridad aportó información sobre el seguimiento realizado mediante las cámaras y sobre la presunta sustracción de los productos.

El procedimiento estuvo a cargo del cabo primero Mario Rodríguez y la agente Tatiana Carpiaño, quienes se encontraban realizando tareas de prevención cuando recibieron la comisión del CISEM. Una vez en el lugar, tomaron contacto con el jefe de Seguridad y avanzaron con las actuaciones correspondientes.

Con la intervención del ayudante fiscal Peña y la consulta al fiscal Torena, el caso quedó formalmente incorporado al sistema de Flagrancia. La Justicia deberá determinar ahora las medidas procesales correspondientes para los dos jóvenes, en el marco de la investigación por el intento de sustracción de mercadería ocurrido en el mayorista.