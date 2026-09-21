Dos hombres fueron detenidos luego de un procedimiento policial iniciado por el robo de un perfil metálico perteneciente a una automotora de Capital. El hecho ocurrió el viernes 18 de septiembre y quedó bajo investigación de la UFI Flagrancia.

Según informó la Policía, efectivos de la División Cuerpo Especial de Vigilancia circulaban por avenida Alem cuando fueron alertados sobre dos personas que habrían sustraído el elemento de Valdivia Automotores, ubicado en inmediaciones de Pedro de Valdivia y avenida Alem.

Con las características aportadas sobre los sospechosos, los policías comenzaron un seguimiento que terminó en una vivienda de calle Periodistas Sanjuaninos al 500 Oeste.

En las inmediaciones del domicilio fue encontrado el perfil metálico que había sido sustraído. De acuerdo con la reseña policial, también se localizaron prendas que presuntamente habrían sido utilizadas por uno de los sospechosos durante el hecho.

Durante el procedimiento, los efectivos entrevistaron a Leandro Jesús Agüero Morales, quien manifestó que Darío Guillermo Pereira Tejada y otro hombre le habrían ofrecido el elemento. El tercer involucrado mencionado en ese relato ya no se encontraba en el lugar.

Finalmente, la Policía aprehendió a Pereira Tejada y Agüero Morales. Según la información oficial, durante el operativo se produjeron momentos de tensión, por lo que el procedimiento continuó posteriormente en la dependencia policial correspondiente.

Intervino Flagrancia

El ayudante fiscal Oscar Oropel tomó intervención y, tras comunicar las circunstancias del procedimiento, se dispuso el inicio del trámite de Flagrancia por orden de la fiscal Virginia Branca.

El perfil metálico fue recuperado y trasladado a sede policial. Los dos aprehendidos quedaron vinculados a una causa por los presuntos delitos de robo y encubrimiento, a disposición de la UFI Flagrancia.

La investigación deberá determinar ahora la participación que tuvo cada uno de los detenidos y establecer la identidad del tercer hombre mencionado durante el procedimiento.