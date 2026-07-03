Dos detenidos por tenencia y distribución de pornografía infantil

En una jornada marcada por el avance de la justicia federal, la ciudad de La Rioja fue escenario de nuevos procedimientos contra la distribución de material de abuso sexual infantil. Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, junto al Escuadrón 58 de la Gendarmería Nacional, llevaron adelante dos allanamientos en viviendas de la capital provincial. La orden, emitida por el Juzgado Federal de Primera Instancia, derivó en la detención de dos ciudadanos mayores de edad vinculados a la causa.

El trasfondo de esta intervención se remonta a una investigación iniciada sobre dos direcciones de IP que operaban con este tipo de contenido prohibido. Estos hechos ya habían tenido un antecedente importante en diciembre de 2025, cuando siete personas quedaron supeditadas al expediente tras una serie de registros similares. En esta oportunidad, los uniformados lograron incautar una gran cantidad de evidencia digital que incluye teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y hasta una consola de videojuegos.

Respecto a la situación legal de los detenidos, uno de los hombres permanecerá bajo la modalidad de arresto domiciliario. El segundo implicado fue trasladado directamente a las instalaciones del Servicio Penitenciario local por disposición del magistrado interviniente.

Todo el material decomisado quedó a resguardo de la justicia para ser peritado en el marco de la infracción al Artículo 128 del Código Penal de la Nación, que regula los delitos vinculados a la tenencia y distribución de pornografía infantil.