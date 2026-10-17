La Policía Rural realizó tres procedimientos en distintos domicilios de Sarmiento, donde secuestró dos escopetas, armas de aire comprimido, aves, jaulas, cueros de animales silvestres y otros elementos. Como resultado de los operativos, dos hombres de 49 y 71 años quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Rural N.º 4 de Sarmiento y se realizaron en cumplimiento de mandatos judiciales expedidos por el Juzgado de Paz de ese departamento, en el marco de los autos N.º 21317/26.

Los efectivos inspeccionaron tres viviendas ubicadas en calle Neuquén, entre 25 de Mayo y una calle proyectada; en calle 25 de Mayo, sin numeración; y en calle 25 de Mayo, al norte de calle Quiroga. Durante las medidas, los uniformados secuestraron una importante cantidad de elementos, entre ellos armas y objetos vinculados con la tenencia y captura de animales.

Escopetas y varios elementos secuestrados

En el primero de los domicilios, ubicado en calle Neuquén, los policías secuestraron una escopeta y detuvieron a Fabián Alejandro Bravo, de 49 años, quien reside en esa propiedad. Tras el procedimiento, el hombre quedó alojado en la Comisaría 8.ª, con intervención de la UFI Flagrancia. En esa actuación tomó intervención el ayudante fiscal Mariano Tejas.

Una de las ecopetas que los uniformados secuestraron.

En el tercer domicilio inspeccionado, situado sobre calle 25 de Mayo, al norte de calle Quiroga, los efectivos encontraron otra escopeta. Allí detuvieron a Ramón Antonio Díaz, de 71 años, quien también quedó alojado en la Comisaría 8.ª, a disposición de la Justicia. En este caso intervino el ayudante fiscal Mario Quiroga, de la UFI Flagrancia.

Además de las dos armas de fuego, el operativo permitió incautar tres armas de aire comprimido, tres recipientes con balines, tres resorteras, una cola de zorro, 12 aves, 15 jaulas, tres transportines y una trampa de piso. También se secuestraron dos boleadoras, un handy marca Baofeng con su cargador y tres cuchillos.

Los acusados tenían catuchos para la caza de animales.

Entre los elementos encontrados, los efectivos también detectaron dos cueros de gato montés, un cuero de puma, tres liebres criollas y una martineta. Estos hallazgos quedaron incorporados a las actuaciones policiales realizadas durante los procedimientos.

La presencia de aves, cueros y otros elementos vinculados con animales silvestres formaron parte de los resultados del operativo, aunque la información oficial no precisó las especies de las aves incautadas ni el origen de los cueros.

Los procedimientos quedaron sujetos a las actuaciones judiciales correspondientes. La investigación deberá determinar las circunstancias de los hallazgos y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.