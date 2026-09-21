Dos delincuentes fueron aprehendidos en Caucete luego de que fueran señalados como los presuntos autores de un violento robo en una vivienda, donde una mujer de 83 años fue golpeada en la cabeza. Uno de los sospechosos tiene 29 años y el otro es menor de edad.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Ignacio de la Rosa, en Caucete, donde se encontraba Silva María Luisa, de 83 años. Según la información policial, dos hombres ingresaron al inmueble con aparentes intenciones de sustraer efectos de la vivienda y, durante el episodio, agredieron físicamente a la mujer.

De acuerdo con la denuncia y la primera intervención policial, los atacantes golpearon a la víctima en la cabeza utilizando al parecer un arma de fuego. La agresión generó la intervención del personal de la Comisaría 9°.

Mientras los efectivos trabajaban para localizar a los sospechosos, personal del Comando Radioeléctrico Este se encontraba realizando tareas en calle Laprida, entre Ignacio de la Rosa y Fermín Rodríguez. En ese sector los uniformados localizaron y aprehendieron a uno de los hombres señalados en el procedimiento.

La Flagrancia intervino y vinculó a los dos detenidos a al grave hecho de robo cometido.

El detenido fue identificado como Hernán Emanuel Ponce Vivares, de 29 años, quien quedó vinculado a la investigación. El sospechoso tiene domicilio en el barrio Pie de Palo, en Caucete.

En paralelo, efectivos de la Comisaría 9° lograron aprehender al segundo involucrado. Se trata de un menor de 17 años de apellido Fernández, de 17 años, quien también quedó a disposición de las autoridades judiciales.

La intervención policial permitió concretar las dos aprehensiones luego del episodio registrado en la vivienda de la mujer. Los efectivos continuaron con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el ingreso al domicilio, la agresión contra la víctima y el supuesto intento de robo.

Una vez concretadas las detenciones, el personal policial realizó las consultas correspondientes con el Sistema Acusatorio. En ese marco, el ayudante fiscal de Flagrancia, Sergio Cuneo, se trasladó hasta el lugar para tomar intervención y disponer las medidas legales correspondientes.

La investigación quedó así bajo intervención de la Justicia, mientras se avanza en la determinación de la participación que tuvo cada uno de los aprehendidos en el episodio que tuvo como víctima a la mujer de 83 años.