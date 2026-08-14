Dos hombres fueron detenidos acusados de protagonizar un violento robo a mano armada en una fábrica de embutidos ubicada sobre Avenida de Circunvalación, en Capital. Los sospechosos fueron identificados como Erwin Villegas y Aldo González Tejada y quedaron a disposición de la Justicia por una causa caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego.

El asalto ocurrió el jueves 13 de agosto, alrededor de las 19:55, cuando dos sujetos irrumpieron en la fábrica. Uno llevaba el rostro cubierto con una capucha y el otro utilizaba un casco de motocicleta.

Según la reconstrucción policial, los delincuentes redujeron al propietario, lo ataron de manos con un precinto plástico y lo amordazaron con una remera. Luego lo arrojaron al piso y uno de los asaltantes le apuntó a la cabeza con un arma de fuego para exigirle dinero que, según le dijeron, provenía del cobro de un supuesto seguro.

Revolvieron la vivienda y escaparon con dinero y mercadería

Al no conseguir la suma que pretendían, los delincuentes trasladaron al dueño hasta la vivienda contigua a la fábrica, donde revisaron distintos sectores en busca de objetos de valor.

Finalmente, se llevaron $70.000 en efectivo, un televisor Samsung de 32 pulgadas de color negro, un teléfono celular de la misma marca, una balanza comercial y piezas cárnicas.

La investigación avanzó durante la madrugada y permitió identificar a los presuntos autores y concretar un allanamiento durante las primeras horas de este viernes 14 de agosto.

Allanamiento en La Bebida

El procedimiento se realizó en un domicilio de calle Agustín Roberto, en La Bebida, Rivadavia, señalado como el lugar de residencia de Erwin Villegas.

Durante la requisa, los investigadores encontraron balanzas, ganchos que tenían grabado el nombre de la fábrica de embutidos y varios productos cárnicos de cerdo de gran porte, elementos que fueron incorporados a la causa como evidencia.

Tras el operativo, Villegas y González Tejada fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y del fiscal Oscar Andrés Guilardi. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada Investigación Sur.