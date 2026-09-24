Una mujer fue atacada por dos perros dogo cuando regresaba a su casa después de dejar a sus hijos en la escuela, en la ciudad de Trelew, Chubut. El hecho ocurrió el viernes pasado, a pocas cuadras de su domicilio, cuando los animales se encontraban sueltos en la vía pública. La víctima sufrió graves heridas en uno de sus brazos y tuvo que ser operada.

La víctima fue identificada como Andrea Manrique. Según relató a medios locales, había visto a los perros antes de que comenzara el ataque y decidió continuar caminando sin correr para evitar provocar una reacción. Sin embargo, uno de los animales se abalanzó sobre ella y el otro la empujó hasta hacerla caer al suelo.

La caída y el ataque

Una vez en el piso, la mujer intentó protegerse el rostro con uno de sus brazos. En ese momento, uno de los dogos comenzó a morderla y le provocó una importante lesión muscular en el brazo izquierdo.

Los gritos de Andrea alertaron a una vecina, que se encontraba durmiendo. La mujer salió de su vivienda junto con otro vecino y ambos lograron separar a los perros. Después dieron aviso a los servicios de emergencia y solicitaron una ambulancia.

Andrea fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención de urgencia. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos tuvieron que intervenirla quirúrgicamente y posteriormente permaneció internada en Terapia Intensiva.

Actualmente continúa con controles y medicación. La mujer todavía no sabe cuáles serán las secuelas definitivas que tendrá en el brazo afectado y explicó que la recuperación será un proceso prolongado.

Los perros ya habían sido vistos sueltos

De acuerdo con el relato de la víctima, los dos animales ya habían circulado anteriormente sin sus responsables por las calles del barrio. Según contó, algunos vecinos habían advertido a los dueños y les habían pedido que tomaran medidas para evitar que los perros permanecieran sueltos.

Después del ataque, Andrea presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y espera que avance la investigación. Según indicó, los animales ya no se encuentran en el lugar donde ocurrió la agresión.

El ataque también afectó su vida cotidiana. La mujer estudia para ser acompañante terapéutica y realiza prácticas, además de trabajar como masajista y pedicura. Por el momento, no tiene certeza de cuándo podrá retomar esas actividades debido a las lesiones sufridas.