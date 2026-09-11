En el marco del Día de la Industria Sanjuanina, dos empresas de Rodeo, departamento Iglesia, participan por primera vez en el traslado de componentes de una excavadora Komatsu PC2000 desde Rosario hacia Veladero. Se trata de Transportes Juan Murúa y La Vicuña, que alcanzaron un nuevo hito en su desarrollo como proveedores locales.

La Komatsu PC2000 es una excavadora hidráulica de gran porte utilizada en operaciones de minería de superficie. Por sus dimensiones, sus componentes requieren equipamiento y capacidades logísticas específicas para su traslado, lo que representa un salto en la complejidad de los servicios asumidos por ambas empresas.

La participación de Juan Murúa y La Vicuña es parte de un proceso de crecimiento sostenido. Ambas comenzaron hace cinco años en Veladero realizando movimientos de carga general, inicialmente con equipos alquilados, y con el tiempo fueron incorporando experiencia, equipamiento propio y nuevos servicios.

Ese desarrollo les permitió ser convocadas para este operativo por Crane Worldwide Logistics, operador logístico de Veladero, que las contrató para participar del traslado de la PC2000. Hoy, por primera vez, ambas empresas participan en el traslado de componentes pesados y estructuras sobredimensionadas, ampliando el tipo de operaciones que están en condiciones de realizar.

El respaldo de la operadora

Daniel Puga, supervisor de Logística de Veladero, destacó el trabajo realizado para acompañar el crecimiento de estos proveedores locales. "Este traslado representa un hito y es resultado del trabajo conjunto entre Logística y Desarrollo Sustentable para impulsar el desarrollo de proveedores locales. Para ambas empresas es la primera vez que participan de un convoy de equipos pesados hacia Veladero. Son empresas de Iglesia, con base operativa en Rodeo, y este paso refleja el crecimiento de sus capacidades", afirmó.

La mirada de los protagonistas

Juan Murúa, titular de una de las empresas, destacó las posibilidades de crecimiento para las firmas de la comunidad. "Yo le diría a la gente de Iglesia que se puede. Se puede con constancia. Es difícil, pero se aprende mucho. Creo que lo estamos demostrando: la minera confió en nosotros, estamos dando el paso y demostrando que la gente de comunidades logra el objetivo", señaló.

Marcelo Pinto, de La Vicuña, también valoró el hito alcanzado. "La oportunidad que se nos ha dado ahora es destacable, porque es una carga nueva en cuyo traslado estamos participando. Es muy importante y va a marcar el comienzo, esperemos, de otro tipo de trabajos que vengan en el futuro", sostuvo.

Crecimiento de la cadena de valor

El acompañamiento a proveedores, la experiencia adquirida y la incorporación de equipamiento permiten que actores locales asuman servicios cada vez más complejos, consolidando capacidades en el territorio y fortaleciendo la cadena de valor de San Juan