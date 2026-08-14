Dos encapuchados redujeron y le robaron a un comerciante de Rivadavia

Un joven trabajador vivió una situación de extrema violencia mientras cumplía con su jornada laboral en un comercio de Rivadavia. El incidente se registró durante la noche del pasado miércoles, específicamente a las 22.17, en un local situado sobre la avenida José Ignacio de la Roza. Mientras el empleado se encargaba de la atención al público, dos hombres con los rostros cubiertos irrumpieron de forma repentina en el establecimiento.

Los atacantes portaban un arma de fuego con la que amenazaron al joven de manera inmediata. Bajo presión, el trabajador terminó tendido en el suelo mientras los delincuentes registraban el lugar en busca de objetos de valor. Durante el asalto, los sujetos lograron apoderarse de una computadora y de la caja registradora del negocio. Según consta en la denuncia, el dinero sustraído de la recaudación asciende a una suma cercana a los 30.000 pesos.

Tras obtener el botín, los dos asaltantes abandonaron el local rápidamente y emprendieron la huida a pie. La propietaria del comercio, de apellido Espejo, fue quien radicó la denuncia formal ante las autoridades correspondientes. En un primer momento, personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 13ª se desplazó hasta el sitio para iniciar las actuaciones legales y recabar testimonios.

A pesar del despliegue policial en la zona, los investigadores todavía no han logrado dar con el paradero de los autores del robo. La causa se encuentra actualmente bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad. La Justicia trabaja en la reconstrucción precisa de los hechos para identificar a los involucrados y determinar si contaron con apoyo externo para escapar del área.