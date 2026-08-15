Dos encapuchados perpetraron un golpe millonario contra una sucursal de Pago Fácil de Rawson. Los ladrones barretearon las puertas del local y, en cuestión de minutos, se alzaron con $5.000.000, según revelaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en el local de la red de cobranza situado sobre calle General Acha, a metros del ingreso al barrio Virgen de Fátima. La alarma del comercio comenzó a sonar alrededor de las 5:10 de la mañana, momento en que la propietaria, de apellido Mercado, dio aviso de inmediato al 911. Al poco tiempo arribó una patrulla del Comando Radioeléctrico, pero los delincuentes ya habían escapado del lugar.

Al llegar a la escena, el personal policial constató que las puertas del Pago Fácil estaban violentadas. Fuentes vinculadas al caso comentaron que las cámaras de seguridad del comercio captaron imágenes en las que se observa a dos encapuchados que barretearon dos accesos del local para ingresar al salón. Una vez adentro, los delincuentes revisaron el lugar y se llevaron un sobre que contenía los $5.000.000 en efectivo.

Investigación y un dato clave

Al lugar del hecho concurrieron efectivos de la Comisaría 36ª y personal de la Brigada de Investigaciones Sur, actuando bajo las directivas del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Entre los elementos analizados por las autoridades, un dato que llamó la atención de los investigadores es que el local posee una caja fuerte; sin embargo, el dinero sustraído se encontraba sobre un mueble, situación que habría facilitado la rápida maniobra de los encapuchados para concretar el robo y darse a la fuga.