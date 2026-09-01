Los gorritos fueron mucho más que un accesorio para los alumnos Matías Avila y Juan Ríos. Los alumnos de 5to 1ra del Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone, de Santa Lucía, llegaron al estudio con ellos puestos y una intención clara: convertirlos en su cábala para afrontar un nuevo desafío de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba a estudiantes de escuelas de toda la provincia.

Del otro lado estuvo el equipo azul de la Escuela Secundaria Obispo Zapata, 5to 2da, Caucete. Los representantes fueron Santiago Agüero y Santiago Reinoso. En su video presentaron su escuela y mostraron uno de los recursos tecnológicos con los que trabajan en la especialidad de robótica: las impresoras 3D.

Los estudiantes de Obispo Zapata llegaron a UPD con sus gorritos como cábala para enfrentar el desafío. FOTO HUARPE.

Los representantes del Colegio Provincial Santa Lucía tampoco se quedaron atrás. Un curso numeroso que, fiel a su estilo, también llevó parte de su identidad al programa: en su presentación mostraron las instalaciones de la institución y hasta uno de los juegos de cartas que suelen compartir entre compañeros. Así, antes de que comenzara la competencia, ambos equipos ya habían dejado claro que detrás de cada respuesta también había una historia de curso, escuela y compañerismo.

Con las presentaciones terminadas, llegó el momento de jugar. En el primer bloque, el equipo azul comenzó respondiendo Historia y Matemática de manera correcta, aunque Ciencia le presentó una dificultad. El conjunto naranja, en cambio, acertó en Lengua, Geografía y Ciencia. El primer marcador quedó 2 a 4.

La competencia continuó con el bloque de juegos. En Verdadero o Falso, ambos equipos eligieron Deporte: el azul consiguió 3 puntos y el naranja sumó 2. Luego llegó el desafío de unir conceptos, donde Obispo Zapata eligió Ciencia y agregó 2 puntos, mientras que Santa Lucía apostó por Historia y consiguió 3. La diferencia se mantuvo y el marcador quedó 7 a 9.

Pero todavía quedaba el tramo decisivo. En el Tutti Frutti, el equipo azul recibió la letra E y logró sumar 7 puntos, mientras que el naranja jugó con la V y consiguió 5. Después llegó la lluvia de preguntas, una instancia en la que cada respuesta podía modificar el rumbo de la competencia: Obispo Zapata sumó 8 puntos y Santa Lucía consiguió 10.

Con los números finales sobre la mesa, la cábala de los gorritos tuvo que esperar su veredicto. El equipo naranja del Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone se quedó con la victoria, avanzó a la tercera ronda y continúa en carrera por el gran premio: el viaje a Bariloche junto a Travel Rock.

Así, entre gorritos de la suerte, tecnología, preguntas y mucha tensión, dos escuelas volvieron a demostrar que en UPD cada bloque puede cambiar la historia hasta el último punto.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.