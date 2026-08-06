La representación de Jáchal volvió a dejar su sello en UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE con un enfrentamiento entre la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro y la Escuela de Comercio Eusebio de Jesús de Dojorti. Más allá de la competencia, ambos cursos coincidieron en un rasgo que los identifica: la unión entre compañeros. En un programa muy parejo, una pregunta de deporte terminó despertando un recuerdo que todavía duele para los argentinos, mientras el pase de ronda permaneció abierto hasta la última instancia.

Por el equipo azul participaron Paula Ahumada Castro y Catalina Veragua Vega, de 5° 2ª de la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, acompañadas por el profesor Juan Figueroa. Las estudiantes contaron que disfrutan especialmente Geografía, destacaron el cariño que sienten por su profesora de Educación Física y recordaron con alegría el Día del Estudiante 2025, cuando su curso ganó un almuerzo para todos. También confesaron que, al egresar, lo que más van a extrañar será compartir todos los días con compañeros que, en su mayoría, las acompañan desde primer año.

Del otro lado estuvieron Jesús José Domínguez y Lara Valentina Guevara, de 5° 3ª de la Escuela de Comercio Eusebio de Jesús de Dojorti, junto a la profesora Lucrecia Jofré. Ambos aseguraron que sus materias favoritas son las artísticas y resaltaron la buena relación que mantienen con todos los docentes. Entre los mejores recuerdos del curso mencionaron una reunión en la casa de un compañero para compartir pizzas y choripanes. Aunque no cursan juntos desde primer año, afirmaron que lograron construir un grupo muy unido y que las juntadas serán lo que más extrañarán cuando termine la secundaria.

Pregunta mundialista

Uno de los momentos más comentados del programa llegó con una pregunta de deporte dirigida al equipo naranja: ¿cuántas tarjetas amarillas acumuladas significan una expulsión reglamentaria? La respuesta correcta fue dos tarjetas amarillas, pero el acierto rápidamente dio paso a un recuerdo inevitable.

Mari y Lito evocaron la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, cuando Enzo Fernández recibió la segunda amonestación y fue expulsado. En el estudio, tanto los participantes como los conductores coincidieron en que aquella jugada todavía genera bronca y que sigue siendo uno de los recuerdos más dolorosos que dejó la definición de la Copa del Mundo.

El duelo entre las dos escuelas jachalleras en UPD. FOTO HUARPE.

En lo estrictamente deportivo, el encuentro fue muy equilibrado. El equipo azul comenzó con dificultades al fallar las preguntas de Historia, Ciencia y Lengua, mientras que el equipo naranja erró Matemática, pero acertó Geografía y Arte. En el segundo bloque, las representantes de la Escuela Normal reaccionaron con respuestas correctas en Geografía y Matemática, aunque no pudieron sumar en Arte. Sus rivales no lograron convertir en Deporte, Historia ni Ciencia.

La definición siguió abierta en la tercera parte. El equipo azul acertó Deporte y falló Ciencia. El conjunto naranja utilizó su comodín en Deporte, respondió correctamente esa materia y luego no pudo sumar en Lengua. Con ese desarrollo, ambos equipos terminaron igualados y la clasificación debió resolverse mediante una pregunta de aproximación sobre The Beatles.

Las respuestas fueron muy cercanas entre sí, pero finalmente el equipo azul de la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro logró aproximarse con mayor precisión y consiguió el pase a la siguiente ronda de UPD, luego de uno de los cruces más parejos y emotivos que dejó la competencia entre escuelas de Jáchal.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.