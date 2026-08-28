Dos escuelas sanjuaninas consiguieron su lugar en la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026. La Escuela Técnica Obrero Argentino (ETOA) obtuvo el primer puesto y el Colegio Secundario Antonio de la Torre terminó segundo en la semifinal provincial, por lo que ambas instituciones representarán a San Juan en Neuquén.

La definición nacional se realizará el 25 y 26 de septiembre y tendrá un incentivo especial: el equipo que se consagre campeón tendrá la posibilidad de representar a Argentina en el First Global Challenge, una competencia internacional de robótica destinada a estudiantes secundarios.

La clasificación sanjuanina se definió en el Polideportivo de la Escuela Normal Sarmiento, donde participaron 20 equipos pertenecientes a establecimientos secundarios de distintos puntos de la provincia.

Después de seis partidos, el equipo HydraForce, de la ETOA, se quedó con el primer puesto al alcanzar 638 puntos. Detrás terminó La Cósmica, representante del Colegio Secundario Antonio de la Torre, que sumó 573 unidades.

Durante la competencia, los estudiantes pusieron a prueba conocimientos vinculados con programación, robótica, inteligencia artificial y pensamiento computacional. Además, debieron diseñar soluciones, construir y probar sus propuestas y realizar modificaciones de acuerdo con los diferentes desafíos.

“En cada equipo que participó hay estudiantes que aprendieron a pensar, programar, resolver problemas y trabajar con otros”, destacó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

La funcionaria remarcó además la importancia de incorporar la educación tecnológica en las escuelas para preparar a los jóvenes frente a las nuevas demandas del mundo laboral.

Primera Copa Robótica en San Juan

La competencia tuvo un significado especial para la provincia, ya que fue la primera edición de la Copa Robótica Educabot desarrollada en San Juan.

“Es la primera vez que realizamos esta Copa Robótica en San Juan y la respuesta de las escuelas fue muy importante. El nivel de trabajo que están desarrollando nuestros estudiantes y docentes en robótica y tecnología es para destacar”, señaló Rodolfo Navas, director de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional.

El certamen comenzó en mayo con desafíos online y misiones de pensamiento computacional. La segunda etapa se realizó en junio e incorporó programación a distancia y creación de modelos de inteligencia artificial.

La semifinal provincial representó la tercera instancia, mientras que el último desafío será la final nacional de septiembre en Neuquén.

Allí, HydraForce y La Cósmica buscarán llevar a San Juan a lo más alto de la competencia y conseguir el boleto que permitirá al campeón nacional representar al país en el First Global Challenge.