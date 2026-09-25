Dos delegaciones de estudiantes sanjuaninos llegaron a Neuquén para representar a la provincia en la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026, una competencia que reúne a jóvenes de distintos puntos del país alrededor de la tecnología, la programación y la robótica educativa.

Los representantes de San Juan pertenecen a la Escuela de Educación Técnica Obrera Argentina (ETOA) y al Colegio Secundario Antonio de la Torre. Ambos equipos lograron avanzar hasta la instancia decisiva y ahora compiten por un lugar entre los proyectos destacados de esta edición.

La final nacional constituye el cierre de un proceso en el que los estudiantes debieron poner en práctica conocimientos técnicos, creatividad y capacidad para resolver problemas mediante herramientas vinculadas a la robótica. La propuesta busca que los jóvenes puedan trasladar los contenidos aprendidos en las aulas a desafíos concretos.

La participación sanjuanina también pone en escena el trabajo que realizan las instituciones educativas de la provincia en áreas vinculadas con la tecnología y la formación técnica. Para los estudiantes, la competencia representa además la posibilidad de compartir sus proyectos con otros jóvenes y conocer experiencias desarrolladas en diferentes regiones del país.

La Copa Robótica Educabot propone desafíos que combinan programación, electrónica, diseño y pensamiento lógico, con una dinámica en la que los participantes deben encontrar soluciones frente a distintas consignas.

Con la presencia de la ETOA y el Colegio Secundario Antonio de la Torre, San Juan vuelve a tener representación en una instancia nacional destinada a mostrar el potencial de los estudiantes que trabajan con tecnología desde las escuelas.

La competencia se desarrolla en Neuquén y reúne a delegaciones que llegaron a la final luego de atravesar las distintas etapas del certamen. Allí, los equipos sanjuaninos buscarán cerrar su participación con un resultado destacado y demostrar el trabajo realizado durante el año.