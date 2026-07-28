Dos ex policías argentinos reclutaban mercenarios para la guerra en Ucrania

La justicia federal investiga una organización liderada por dos ex agentes policiales que reclutaba argentinos para combatir en el conflicto de Ucrania bajo una fachada de empleo legal. Griselda Inés Ortiz, ex integrante de la bonaerense, fue detenida en un conventillo de Tigre y se negó a declarar ante el juez Luis Armella por el delito de trata de personas.

Su pareja, Jorge Otero, apodado "Sargento Trembo" y ex policía de la ciudad, huyó hacia Brasil tras el avance de la causa delegada en el fiscal Sergio Mola. La red utilizaba TikTok y avisos digitales donde afirmaban "Ucrania te necesita. Unite a los combatientes argentinos" para atraer interesados en sumarse a la Legión GUR. El ofrecimiento incluía un pago de 3000 dólares y pedía requisitos como realizar 30 abdominales en un minuto.

La investigación comenzó el 24 de marzo cuando la seguridad aeroportuaria identificó a cuatro pasajeros en Ezeiza que pretendían viajar a Kiev vía Estambul. Los hombres, en situación económica precaria, inicialmente afirmaron que "iban como albañiles para reconstruir Ucrania" pero tras ser entrevistados por especialistas "aseguraron que iban, básicamente, como mercenarios" sin saber quién costeaba los pasajes o cómo regresarían.

Al respecto, una fuente judicial explicó que "el consentimiento está viciado, los contratos no sabemos si son verdaderos, ideológicamente son falsos. Se abusan de la vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas". El peligro es extremo, ya que al menos cuatro combatientes nacionales murieron entre 2025 y 2026.

Los sospechosos usaban la aplicación Signal para coordinar encuentros en un hotel porteño. En el allanamiento, detectives de la PFA hallaron insignias y equipo para "médicos tácticos", "operadores de drones" y "tropas de asalto" que confirmaron la operatoria ilegal.