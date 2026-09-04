Julio Iglesias enfrenta una nueva y grave acusación judicial. Dos exempleadas presentaron una querella penal en España. Lo denunciaron formalmente por delitos de explotación laboral y agresión sexual.

Las mujeres utilizan los seudónimos Rebeca y Laura para proteger su identidad. Los presuntos delitos habrían ocurrido durante el año 2021. Ellas trabajaban en las exclusivas mansiones del artista en Bahamas y República Dominicana.

La querella ingresó formalmente en el Tribunal Central de Instancia española. Las víctimas cuentan con el patrocinio legal de la organización Women’s Link. Esta entidad internacional las asesora en su reclamo judicial.

Las trabajadoras acusan al músico de aprovechar su posición de poder. Denunciaron un contexto de intimidación y de miedo constante. Afirmaron que sufrieron acosos y condiciones laborales totalmente denigrantes.

Detalles de los abusos y el control patronal

Las víctimas trabajaron como personal doméstico y de fisioterapia. Durante sus testimonios relataron abusos sexuales continuos al finalizar cada jornada. Una de las denunciantes aseguró que el cantante la trataba como a un objeto.

El acoso relatado incluía tocamientos no consentidos y preguntas íntimas. Según el expediente, el músico ejercía un control psicológico estricto. Las amenazaba con despedirlas inmediatamente si rechazaban sus avances sexuales.

El artista también reaccionaba con violencia verbal ante las negativas. Las insultaba de manera regular. Les repetía que muchas modelos famosas deseaban estar íntimamente con él.

Las condiciones laborales también vulneraban derechos humanos básicos. Las mujeres prestaban servicios sin ningún tipo de contrato formal. Como requisito excluyente de contratación, debían tener entre 25 y 35 años y enviar fotografías de cuerpo entero.

El control dentro de las residencias rozaba la privación de la libertad. Los encargados de las propiedades les racionaban la comida diaria. También les revisaban periódicamente los teléfonos celulares personales.

El recorrido judicial de la causa penal

La justicia española había archivado una presentación inicial en el mes de enero. Los fiscales argumentaron entonces una falta de jurisdicción territorial. Sostuvieron que los presuntos delitos ocurrieron fuera del territorio de España.

Sin embargo, la organización Women’s Link apeló a la legislación vigente. La ley española permite juzgar delitos cometidos por sus ciudadanos en el extranjero. Esta norma rige si el hecho también es ilegal en el país donde ocurrió.

Por este motivo central, los abogados exigieron la reapertura inmediata de la investigación. Las denunciantes también solicitaron medidas urgentes de protección física. Reclaman el compromiso del Estado para garantizar su seguridad personal.

La directora de la ONG subrayó las obligaciones institucionales de España. Afirmó que la Justicia debe investigar sin importar el poder o la fama del acusado. Ahora el tribunal europeo definirá los próximos pasos de la causa.

La defensa pública del reconocido cantante

Julio Iglesias rompió el silencio a principios de este año. El músico utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones originales. Negó categóricamente haber cometido cualquier tipo de abuso o coacción.

El cantante calificó las denuncias previas como actos absolutamente falsos. Aseguró que estos duros señalamientos legales le causan una profunda tristeza. Remarcó que nunca había sentido tanta maldad en su contra.

El histórico intérprete prometió defender su dignidad ante la opinión pública. Agradeció además el apoyo incondicional que recibió de su entorno familiar. Hasta el momento, el músico no emitió declaraciones sobre esta nueva querella.