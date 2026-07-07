Al menos 18 personas resultaron heridas este martes tras la explosión de dos bombas en el centro de Damasco, Siria, a escasa distancia del hotel donde se hospedaba el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita oficial al país. Entre los lesionados se encuentran cuatro efectivos policiales, mientras que el mandatario francés no corrió peligro y continuó con las actividades previstas, según confirmó el Palacio del Elíseo.

Las detonaciones ocurrieron en las inmediaciones del hotel Four Seasons cuando equipos de seguridad intentaban desactivar los explosivos. De acuerdo con el Ministerio del Interior sirio, uno de los artefactos estaba oculto dentro de un vehículo y el otro en un contenedor de basura ubicado a unos 200 metros. Ambos eran de fabricación casera y estallaron durante el operativo de desactivación.

Tras las explosiones, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en la zona. Ambulancias y patrullas acudieron al lugar mientras se evacuaban edificios cercanos y se bloqueaban los accesos al área.

Testigos describieron escenas de confusión y personas heridas sobre la vía pública. Hamam Hammoud, empleado de una casa de cambio ubicada en las inmediaciones, aseguró haber visto a tres agentes de tránsito lesionados antes de que comenzara el cierre de calles.

Periodistas presentes en el lugar informaron que el Ministerio de Turismo, situado frente al hotel, sufrió daños materiales, con ventanas destruidas y restos de metralla y sangre en la vereda.

El convoy presidencial francés ya se encontraba camino al palacio presidencial para reunirse con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, cuando ocurrieron las explosiones, por lo que la delegación no llegó a percibir las detonaciones.

La visita de Macron tiene un fuerte significado político al convertirse en la primera de un líder occidental desde la caída del régimen de Bashar al Assad y la llegada al poder de una coalición islamista a fines de 2024.

Durante su viaje, el mandatario francés tenía previsto abordar con Al Sharaa distintos temas vinculados a la reconstrucción de Siria, el fortalecimiento de la unidad nacional y la convivencia entre los distintos sectores de la sociedad siria.

La delegación francesa también estuvo integrada por empresarios interesados en participar de futuros proyectos de inversión. Entre ellos se destacó Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies, quien remarcó el valor estratégico de Siria como corredor para el transporte de petróleo desde Irak hacia el Mediterráneo, una alternativa a las rutas tradicionales de la región.

El atentado ocurrió en un contexto de seguridad aún inestable. Apenas unos días atrás, otro ataque con explosivos en un café del centro de Damasco dejó diez personas fallecidas, lo que evidencia que, pese al proceso de transición política iniciado tras más de trece años de guerra civil, Siria continúa enfrentando importantes desafíos en materia de seguridad.