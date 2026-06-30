Dos familias denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa vinculada con la venta de una misma vivienda en el departamento Iglesia. Los damnificados aseguran haber realizado importantes entregas de dinero y bienes al mismo vendedor, aunque ninguno logró tomar posesión del inmueble. La causa es investigada por la UFI Norte y el principal acusado permanece detenido.

La denuncia fue radicada este lunes en la Comisaría 22ª. El primero de los denunciantes, un hombre de 71 años, manifestó que hace aproximadamente un año y medio acordó de manera verbal la compra de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Virgen de la Paz y El Molino, en la localidad de Bella Vista.

Según su relato, como parte de pago entregó una camioneta Toyota Hilux al supuesto vendedor, un hombre de apellido Faletti. Sin embargo, pese al acuerdo alcanzado, nunca recibió las llaves ni pudo tomar posesión de la propiedad. Ante esa situación, ya había formulado una denuncia previa ante la UFI Norte.

La segunda denunciante, una mujer de 38 años, declaró que hace cuatro meses también negoció la compra de la misma vivienda con el mismo hombre. De acuerdo con su presentación, acordó efectuar una transferencia mensual de tres millones de pesos como parte de la operación inmobiliaria.

La presunta maniobra salió a la luz cuando ambos damnificados coincidieron en el domicilio y descubrieron que habían realizado negociaciones sobre una misma propiedad con el mismo vendedor, sin que ninguno pudiera acceder legalmente al inmueble.

Frente a esta situación, intervino el ayudante fiscal Eduardo Sisterna, de la UFI Norte, quien dispuso las primeras medidas de investigación. Además, la vivienda quedó cerrada y sin ocupantes por disposición judicial para preservar el estado del inmueble mientras avanza la causa.

El expediente fue caratulado provisoriamente como "Estafa" y continúa en etapa investigativa. Según informaron fuentes policiales, el principal sospechoso permanece detenido mientras la Justicia determina el alcance de las maniobras denunciadas y si existen otras posibles víctimas.