Dos famosas eran amigas, se pelearon feo y ahora no paran de amenazarse

Julieta Ortega y Andrea Rincón terminaron su vínculo de más de una década por fricciones laborales en el podcast que tenían juntas. Tras las declaraciones de su examiga en el programa LAM, la hija de Palito Ortega estuvo de visita en Ángel Responde por el canal Bondi. Allí se refirió de forma tajante a lo ocurrido y también a la posibilidad de asistir a la boda.

La artista explicó que no pasó nada grave en su momento y que simplemente se habían olvidado del tema por completo. Aclaró que Andrea Rincón dejó de formar parte del proyecto por cositas menores de trabajo. Al recordar el momento en que las cámaras de LAM la buscaron hace un año, admitió que al principio se asustó pensando en qué había hecho, pero luego notó que el tema ya estaba viejo y cerrado.

En ese sentido, remarcó que hay que normalizar el hecho de que a veces las amistades se terminan. Mantuvo su postura de no dar detalles públicos ya que considera que son cuestiones que deben dirimirse puertas adentro. Sobre la sugerencia de la pareja de Andrea Rincón para incluirla entre las invitadas del casamiento, la actriz se mostró reacia y expresó que "no me quiere invitar, vi la nota. Fue gracioso. Ella dijo que la pareja… Creo que no me tiene que invitar, y no porque no vaya a ir, sino porque no lo debe sentir. No estoy en su vida en este momento, no sería lógico que me invite. No la obliguen".

A pesar del tono de tranquilidad, la actriz dejó un mensaje llamativo sobre el verdadero motivo de la ruptura. Dejó en claro que "las versiones no van a coincidir nunca, pero no porque uno esté mintiendo, sino porque cada uno lo vivió de una manera distinta. Ella te va a dar una versión y yo te voy a dar otra. Si te digo mi versión armo un quilombo, porque se contradice con lo que dijo ella".

Para cerrar el asunto y evitar la generación de nuevos roces mediáticos, Julieta Ortega aseguró que "no haría nada para perjudicarla y no tengo nada feo para decir de ella". De esta manera, buscó dar por concluida la controversia respecto al final de su relación de amistad con Andrea Rincón.