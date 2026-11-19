Edith Hermida y Elizabeth la Negra Vernaci volvieron a demostrar que juntas no tienen filtros al revelar toda la interna detrás de escena de MasterChef Celebrity. Durante una charla distendida en el ciclo Amanece que no es poco (Olga), que la locutora comparte junto a Vicky Garabal, la conductora de Bendita se sumó a la mesa y repasaron sin anestesia el vínculo con sus compañeras de certamen y con Wanda Nara.

Desde el comienzo de la entrevista, Edith Hermida admitió cómo la sociedad televisiva que formó con su colega dentro de las cocinas termina dejándola expuesta frente a las cámaras: "Ella me lleva por mal camino, no se puede callar la boca y está acotando todo el tiempo, y a mí me cebas un poquito y arranco. Yo no soy muy callada pero quedo expuesta". Lejos de moderarse, la conductora radial redobló la apuesta y disparó contra varias participantes del reality: "Lo que tiene de bueno Edith es que no quiere hacerse la buena, hay un grupo que se quieren hacer las buenas y tenemos el top five de conch*das".

Tras coincidir en que "claramente se nota quién se quiere hacer la buena y no lo es", Vicky Garabal pidió nombres propios para ese polémico ranking. Sin dudarlo, Hermida señaló primero a "La China Ansa", mientras que Vernaci sumó a su lista a "Karina Mazzocco". Para completar el podio de las apuntadas, la panelista analizó el cambio de actitud de Rocío Robles en las últimas galas y sentenció: "La Robles arrancó buenita y sumisa y ahora está mostrando todo".

A pesar de las fuertes críticas hacia el resto del elenco, ambas tuvieron elogios tanto para el jurado como para la conducción del programa. Al elegir a su chef favorita, Edith Hermida destacó a Maru Botana y expresó: "Es muy amable. Me da bronca que no conteste todas las cosas que dicen de ella en redes, yo le digo que tiene que salir a contestar". En la misma sintonía, la Negra Vernaci resaltó la calidez de Wanda Nara fuera de cámara: "Wanda la verdad que es súper amorosa, piola, entiende todo. Está a disposición si uno quisiera hablarle o lo que sea. La verdad que es una gran anfitriona", a lo que su invitada agregó: "A mí me sorprendió como conductora la verdad".

Finalmente, la locutora recordó los intentos de la conductora por armarle un romance en vivo con El Presta, asegurando que ese juego le quedaba chico. Con total sinceridad, Edith Hermida descartó cualquier vínculo amoroso con el humorista y cerró el tema: "A mí me gusta jugar, pero primero me tengo que divertir yo. Presta es divino y es gracioso, es buen compañero. Pero no picó el amor. El amor es difícil, es difícil que te pase algo con otra persona, es magia. Pasa o no pasa".