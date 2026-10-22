Dos famosas se agarraron a las trompadas en un boliche y terminó muy mal

La tensión entre Coty Romero y Romina Uhrig escaló a un nivel impensado cuando ambas se terminaron agarrando a los golpes en un local nocturno. La relación entre las excompañeras de Gran Hermano venía desgastada tras varios cruces por la salida de la correntina del stream de Telefe. Coty denunció que la exfuncionaria solicitó su desvinculación por criticar a su pareja, el productor Martín Borrillo.

El enfrentamiento mediático empeoró cuando Coty reveló intimidades de la exdiputada, asegurando que mantuvo encuentros íntimos con Nacho Castañares y El Conejo, amos exnovios de la joven. Ante el impacto mediático, Nacho admitió el affaire pero expresó que prefería mantenerlo en privado. Por su parte, la política primero negó su noviazgo formal para luego terminar confirmándolo ante la opinión pública.

Sin embargo, la historia sumó el episodio más violento durante la visita de la correntina al ciclo La Sobremesa, conducido por Sebi Jaleh. Allí contó el violento cruce físico que mantuvieron. “Hace poquito tuve un cruce mediático a través de un stream con una excompañera de Gran Hermano. Después nos cruzamos en un boliche, con la poca suerte que tengo, y, como en el área del baño, literal nos cagamos a trompadas”, confesó la influencer.

Durante el reportaje, Coty ofreció detalles sobre la secuencia vivida en el boliche y aclaró cómo reaccionó al ataque. “Ella me empujó y obviamente yo no me voy a quedar atrás… se la devolví y nada… ahí nos agarraron entre todos. Nos dimos unos cuantos golpes. Nunca salió por ningún lado”, detalló la exparticipante sobre la gresca que permanecía oculta hasta el momento.

Ante la sorpresa del periodista por la gravedad del hecho, la joven remarcó que hubo agresiones físicas directas. “Sí, o sea, yo tiré unas cuantas con bronca y sé que le pegué porque me quedé con algunas marcas… bien”, afirmó. Al indagar sobre la iniciadora del conflicto, remarcó: “Me empujó ella primero”, y luego dio precisiones al definir a su rival como “muy mediática y que tiene que ver con política y esas cosas”, confirmando que hablaba de Romina.