Dos famosas se pelearon feo luego de un insólito comentario en vivo

Charlotte Caniggia y Mica Viciconte protagonizaron un divertido y picante cruce al aire durante la transmisión del programa de streaming que comparten en la pantalla de Telefe. La llamativa situación comenzó cuando la hija de Mariana Nannis observó detalladamente el atuendo de su compañera y decidió opinar sin filtros sobre su elección de vestuario.

"Esa gorra no te queda bien y parece un trapito" comentó Charlotte al ver el accesorio de su colega antes de agregar que no se había puesto nada elaborado para la ocasión. Ante semejante comentario la pareja de Fabián Cubero no se quedó callada y decidió responder con ironía poniendo en duda la necesidad de arreglarse tanto para salir al aire en un formato digital.

Lejos de dar el brazo a torcer la mediática hermana de Alexander defendió su postura al asegurar que la vida es corta y siempre vale la pena lucir espléndida sin importar el lugar ni el contexto. Finalmente la ex participante de Combate reconoció entre risas que le cuesta armar sus conjuntos diarios y terminó pidiendo públicamente una asesora de imagen para mejorar su guardarropa.