Dos famosas se pelearon feo y se insultaron frente a todo mundo

La gala de MasterChef Celebrity se vio revolucionada por un inesperado enfrentamiento entre Marta Fort y Juli Poggio debido al chat de WhatsApp del programa. Todo comenzó cuando La China Ansa expresó su hartazgo por las fotos de los entrenamientos físicos que compartían varios de los participantes en el grupo interno del certamen culinario, diciendo que “qué onda con que todos en el grupo mandan su foto en el gimnasio, me vuelvo loca”.

La situación escaló rápidamente cuando la exjugadora de Gran Hermano se sumó a las quejas y calificó la práctica como algo que le generaba “un poquito de cringe”, mientras otros famosos debatían sobre las imágenes en cuero que circulaban.

Pablo Giralt intentó mediar y defendió las publicaciones asegurando que a él le levanta eso, pero Marta Fort confesó haber enviado sus propias imágenes al chat grupal defendiendo que “uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?”.

La discusión subió de tono cuando Juli Poggio cuestionó que subieran ese material al grupo de trabajo en lugar de usar sus redes personales, preguntando “¿para qué lo mandan al grupo?”. Lejos de quedarse callada, la hija de Ricardo Fort le retrucó con una picante chicana al decirle “ay, bueno, no seas envidiosa”, antes de dar por finalizado el tenso debate en el set de televisión.