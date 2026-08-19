Dos famosos confirmaron su romance y encendieron el espectáculo

El vínculo sentimental entre la periodista Guadalupe Vázquez y el modelo Mario Guerci dejó de ser un simple rumor tras la difusión de una prueba concluyente. El conductor Juan Etchegoyen presentó en su programa Mitre Live una fotografía que muestra a la pareja abrazada durante un reciente descanso. Según el comunicador, la imagen es fundamental porque "después de meses, tenemos la prueba que ratifica la data que te di".

El origen de esta relación se remonta al último verano, momento en que surgieron las primeras versiones sobre el acercamiento. En la actualidad, el noviazgo llevaría entre 7 y 8 meses de desarrollo y se habría consolidado con un viaje compartido a las Cataratas del Iguazú hace pocas semanas. Etchegoyen remarcó la importancia del documento visual al señalar que "ahí los estás viendo a Guadalupe y Mario abrazados en vacaciones".

La información brindada sostiene que los protagonistas disfrutan de un presente estable. Respecto a la evolución del noviazgo, el periodista afirmó que "llevan meses juntos, aproximadamente unos 7 u 8 meses juntos y el vínculo crece a pasos agigantados". Esta confirmación llega tras un largo periodo de especulaciones donde distintas fuentes ya hablaban del vínculo, aunque faltaba el registro gráfico para despejar incertidumbres.

Al referirse a la solidez de la noticia, el conductor de espectáculos explicó que "ya lo había mencionado yo que me decían diferentes fuentes que estaban juntos pero ahora con la foto no hay lugar para la duda". Con la aparición de esta captura de las vacaciones en Misiones, se termina de oficializar una de las uniones más comentadas entre el ámbito político y el modelaje.