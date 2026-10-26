Dos famosos confirmaron su separación y revelaron quién fue el culpable

Rodrigo Lussich confirmó que dejará de conducir Intrusos por América TV junto a Adrián Pallares desde el 31 de diciembre, cuando concluirá la dupla que ambos integran al frente del ciclo. El periodista sostuvo que el cambio no responde a un conflicto personal y explicó que la definición parte de una decisión del canal, en un contexto en el que busca desarrollar proyectos individuales.

La confirmación llegó durante una entrevista en Blender at Night, el ciclo del canal de streaming Blender conducido por José María Listorti, donde Rodrigo Lussich habló sobre sus expectativas laborales para 2027 y se refirió a las versiones que circulaban sobre el futuro de Intrusos. Sin precisar quién seguirá al frente del programa, aclaró que todavía no cuenta con información sobre la continuidad de cada integrante.

“Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”, confirmó Rodrigo Lussich sobre el futuro de Intrusos por América TV. Luego remarcó que la decisión no fue tomada de manera conjunta por él y Adrián Pallares: “No sé quién no sigue en Intrusos. No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares asumieron la conducción de Intrusos en 2021, luego de la salida de Jorge Rial, permaneciendo al frente del ciclo durante 2021 y 2022.

Ambos volvieron a conducir el envío en 2025 y permanecerán juntos hasta el cierre de este año. Su salida como dupla coincide con una etapa de incertidumbre sobre el formato que tendrá el histórico programa de espectáculos en la próxima temporada. En las últimas semanas, también habían surgido versiones sobre una posible llegada de Moria Casán a la conducción. Sin embargo, esa alternativa quedó descartada, ya que la actriz y conductora continuará con su programa en Eltrece.

Rodrigo Lussich, por su parte, evitó dar definiciones sobre quién ocupará el lugar que dejará la dupla junto a Adrián Pallares en Intrusos. El periodista tampoco detalló si él o Adrián Pallares mantendrán un vínculo laboral con América TV una vez que finalice el año. Ante las especulaciones que suelen acompañar los cambios de conducción en televisión, Rodrigo Lussich insistió en que el final de la dupla no tiene relación con un deterioro de su vínculo con Adrián Pallares.

“Nunca nos peleamos con Adrián”, señaló Rodrigo Lussich. El conductor admitió que existieron discusiones vinculadas al trabajo, aunque las definión como situaciones puntuales y aseguró que siempre pudieron resolverlas fuera de cámara. “Hemos tenido discusiones, carajeos, pocos te diría. Con una mano los puedo contar y por cosas del laburo”, sostuvo. Según explicó, las diferencias no se trasladaron al aire ni derivaron en un quiebre entre ambos.

Rodrigo Lussich también contó que, cuando hubo intercambios más tensos con Adrián Pallares, ocurrieron en espacios privados. “Nunca nos peleamos en un camarín. Nos hemos peleado dentro del auto mío, de él, con las ventanillas levantadas, pero discutido; peleados, peleados, nunca estuvimos”, relató. Aunque atribuyó el cierre de la dupla a una decisión de América TV, Rodrigo Lussich expresó que también siente la necesidad de asumir una conducción en solitario.

“Es una necesidad mía de conducir solo”, dijo Rodrigo Lussich al referirse a la etapa que proyecta para el próximo año. El periodista sostuvo que Adrián Pallares respeta su postura, aunque interpretó que su compañero podría haber preferido mantener el esquema actual. “Yo termino la dupla el 31 de diciembre. Adrián me respeta y respeta mi decisión, pero me parece que si fuera por él, seguiría como estamos”, manifestó.

La declaración de Rodrigo Lussich dejó en claro que el final del trabajo compartido con Adrián Pallares no implica un distanciamiento personal. Ambos continuarán sus recorridos profesionales por separado, a la espera de que el canal América TV defina cómo quedará conformada la conducción de Intrusos. Durante la charla, el conductor también puso en duda que vuelva a encabezar un ciclo dedicado al mundo del espectáculo, señalando que Intrusos representa el punto más alto dentro de ese formato.

“Seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos”, afirmó Rodrigo Lussich. Luego argumentó que, después de conducir el histórico ciclo junto a Adrián Pallares, no encuentra otro espacio que represente un desafío similar dentro del género: “Después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la insignia”. De todos modos, Rodrigo Lussich aclaró que sigue disfrutando de su trabajo en el programa y valoró la dinámica cotidiana con el equipo.

“Intrusos particularmente es un programa que me gusta mucho hacer. Quiero mucho a la gente que trabaja ahí, a los chicos, a los productores, al equipo”, expresó Rodrigo Lussich. También destacó su experiencia dentro de América TV: “Me gusta mucho trabajar en América, es un canal en el que se trabaja lindo, cómodo. Nosotros vamos a trabajar por separado a partir del año que viene”.

Consultado por sus próximos pasos junto a Adrián Pallares o en solitario, Rodrigo Lussich mencionó que le gustaría realizar un espectáculo teatral de humor con elementos de stand up político. El conductor aclaró que no tiene decidido si buscará un programa centrado exclusivamente en la actualidad política. “Me gustaría hacer el año que viene un espectáculo de teatro de humor, de stand up político. Pero no sé si haría un programa periodístico de política, trataría de no encorsetarme tanto”, explicó.

Además, Rodrigo Lussich respondió a las versiones sobre un posible desembarco en C5N. “Por lo menos por ahora no voy a C5N, probablemente el año que viene…”, dijo, sin confirmar un acuerdo con la señal. Por ahora, la única certeza es que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares finalizarán su dupla el 31 de diciembre, mientras América TV todavía no comunicó cuál será la estructura de Intrusos en 2027 ni los proyectos que asumirán sus actuales conductores.