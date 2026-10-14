Dos famosos estarían en pareja tras ser descubiertos en MasterChef

Las cocinas de Telefe quedaron envueltas en sorpresivos rumores de amor que involucran a Edith Hermida y Sebastián Presta. Durante la emisión de A la Barbarossa, la periodista Pía Shaw junto a Lizy Tagliani expusieron la gran complicidad que nació entre ambos participantes durante las jornadas de grabación.

La comunicadora mandó al frente a los humoristas ante todo el equipo al asegurar que hacen una pareja perfecta. Ante la timidez del comediante por desestimar las versiones sobre el romance, Lizy Tagliani intervino rápido para respaldar los comentarios al afirrmar: "ahí hay un coqueteo, es verdad que es una edad donde querés conocerte más para darle el título de romance, pero se gustan".

El resto de los compañeros del programa sumó detalles sobre las actitudes del actor al señalarle que suele sacarse los anteojos para parecer simpático cada vez que se aproxima a la panelista. Aunque el humorista argumentó que se cruzaron por primera vez en el estudio sin ninguna química, la conductora remarcó la clara protección que su compañera ejerce sobre él durante las galas de eliminación.

La reacción protectora de Hermida quedó evidenciada cuando Lizy Tagliani relató la actitud de su compañera ante las posibles salidas del certamen. La diva detalló la escena al recordar: "sí hay onda, yo soy la más brava y siempre jodo con que se quedan todos afuera de MasterChef. Y el otro día dije 'se va Seba' y ella dijo 'no digas así'. Lo defiende".

Ante la insistencia por concretar un encuentro a solas fuera del estudio de televisión, el humorista dejó la puerta abierta a un acercamiento personal al confirmar que invitaría a salir a su colega. El artista concluyó que desconoce si ella tiene intenciones de acompañarlo, aunque adelantó que planean compartir salidas grupales al finalizar las jornadas.