Dos famosos estuvieron a los besos y Wanda Nara quedó en el medio

En una reciente salida de los participantes de MasterChef Celebrity, Juli Poggio y Grego Rosselló quedaron en el centro de todas las miradas debido a fuertes rumores de romance. Mientras Grego Rosselló intenta conquistar a Wanda Nara en el programa, la situación amorosa se complica. Ante esta situación, Juli Poggio y Grego Rosselló decidieron hablar públicamente sobre lo sucedido entre ellos.

Durante una entrevista con el ciclo SQP, el notero Rodrigo indagó sobre las fiestas de los famosos y Juli Poggio respondió sin filtros sobre los besos que ocurrieron. A pesar de los dichos iniciales, la bailarina aclaró que el vínculo con su compañero data de hace tiempo y minimizó el hecho al asegurar que se trató de algo amistoso. Las declaraciones generaron gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Con respecto al episodio, Juli Poggio expresó que "con Grego fue un poquito de amigos" y que ocurrió hace muchos años atrás. Por su parte, Grego Rosselló también dio su versión de los hechos y aportó algunos detalles temporales diferentes. El mediático explicó que "es cierto que pasó en un boliche" y manifestó su preocupación por las posibles repercusiones con Wanda Nara.