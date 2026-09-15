Dos famosos fueron novios, se separaron, él sufre y ella no quiere volver

La reaparición conjunta de Diego Leuco y Sofi Martínez en La Peña de Morfi encendió nuevamente la atención sobre la expareja. Durante la emisión, ambos asumieron la conducción del ciclo y participaron de una entrevista a cargo de Sebastián Wainrach, espacio que dejó al descubierto la compleja dinámica que atraviesan tras haber finalizado su noviazgo de 8 años.

El propio Leuco admitió su incomodidad ante la exposición planteada en el programa. Según explicó el periodista, el tiempo sin mantener contacto previo con Martínez influyó directamente en su actitud frente a la cámara durante el desarrollo del envío.

La repercusión mediática sumó la voz de Yanina Latorre, conductora de Sálvese quién pueda, quien analizó lo sucedido en la pantalla. Al referirse a la convivencia y al desgaste que afectó a la pareja, Latorre profundizó en los factores cotidianos que incidieron en la relación, marcada por rutinas dispares donde ella mantenía una intensa actividad los fines de semana mientras él buscaba un ritmo más pausado.

En relación a lo observado durante la transmisión, Latorre fue contundente sobre la postura de cada uno. "No, y bueno, es que vivieron juntos 8 años. Es mucho. A mí ayer me quedó la sensación que el que está sufriendo y quiere volver es el, y ella ni bola. Igual ahí, esos dos se aman", aseveró la panelista al describir el trasfondo sentimental del reencuentro.

Asimismo, la especialista en espectáculos remarcó la incomodidad de Leuco y aportó detalles sobre la repercusión de la emisión. "Por momentos parecía incómodo, pero los dos terminaron hablando mucho, sobre todo él. El rating, cuatro puntos. Yo pensé que iba a ser un poquito", sentenció Yanina al evaluar el impacto del mano a mano en la pantalla.

El episodio volvió a posicionar la historia de los comunicadores en el foco público. Con gestos, silencios y miradas cruzadas en pleno aire, el reencuentro renovó las especulaciones sobre la historia que compartieron, aunque sin confirmaciones respecto a una eventual vuelta.