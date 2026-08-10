Dos famosos negaron su romance y desilusionaron a sus fanáticos

Un encuentro nocturno entre Emily Ceco y Roberto García Moritán generó rumores de un vínculo sentimental que ambos protagonistas desmintieron de forma categórica. La exparticipante de Love is Blind relató que el acercamiento comenzó cuando ella lo siguió por su afinidad ideológica y deseos de charlar sobre política, comentando inicialmente que "se estaban conociendo".

Para evitar la mirada pública en la reunión, la influencer explicó que "terminamos yendo a su casa para que no se cree que estamos saliendo" y afirmó que "no tenemos nada que ocultar", aunque la situación cambió rápidamente. En ese sentido, lamentó que "Terminó sucediendo igual porque al salir a la calle a comprar agua, nos vieron".

Ceco aclaró su situación sentimental en el programa Infama donde sostuvo que "No estoy de novia con él, no nos estamos conociendo ni nada". Además, la joven reconoció que la exposición afectó sus planes compartidos al decir que "Estábamos tratando de vincularlos políticamente, pero creo que después de esto no va a pasar nada" y fue tajante sobre el nivel de intimidad al asegurar que "Ni siquiera nos dimos un beso". Respecto a la posibilidad de un romance futuro, admitió que "No es un hombre desagradable, pero no es mi estilo" y puntualizó que "De él no hubo esa intención".

Roberto García Moritán también brindó su versión después de manifestar su enojo inicial con la prensa. El funcionario afirmó que "No hay absolutamente nada, nada que ver" y vinculó la reunión a una iniciativa benéfica.

Al respecto, detalló que "dentro de poco vamos a estar regalando unos frizzers a unos comedores" como parte de su historia común. A pesar de que el vínculo personal se detuvo por la presión mediática, el político remarcó que "El proyecto personal no sigue, pero esto espero que sí".

Finalmente, ante las consultas sobre una posible relación dada la soltería de ambos, él consideró que "Me parece que no. Es muy linda, pero no es mi estilo". Para cerrar el tema sobre su presente privado, Moritán fue directo al sentenciar que "Estoy más solo que nunca".