Dos famosos se insultaron y protagonizaron una escandalosa pelea

La tensión en el mundo del espectáculo escaló de manera impensada en las últimas horas debido a un nuevo cruce mediático que tiene como protagonistas a Laura Ubfal y a José María Listorti. Todo comenzó a raíz de las recientes declaraciones de Marta Fort sobre los cuerpos hegemónicos en la televisión y el perfil conventillero que le atribuyó a la periodista. La joven de veintidós años había mencionado que apoyaba los reclamos de la panelista pero sus palabras generaron diversas reacciones en los medios.

El conflicto se trasladó al programa emitido en Blender donde ambos comparten panel y la discusión derivó en risas y chicanas. Lejos de dejar pasar la situación, la comunicadora lanzó una durísima crítica contra el conductor. "Listorti, sos un tipo grande. Marta es una chica de 22 años. Cuando dijo lo de "conventillera", lo dijo por el panel y la pelea por lo que no me ofende. Después dijo "la banco a Ubfal" pero esa parte no la pasó nadie, porque se quedaron en las risas, la pavada", expresó molesta.

Enojada por la falta de respeto ante el debate planteado, la periodista arremetió con dureza hacia la actitud de su compañero de equipo. "Ustedes se burlaban de mí, se burlan de Marta... Listorti, no tiene gracia. Yo entiendo que tengas que comer, que tengas que vivir, pero tenés talento... a esta altura, reírse como gansos los hace ver tontos, estúpidos", disparó indignada frente a las cámaras al ver que no tomaban el asunto con la seriedad adecuada.

El descargo continuo y la comunicadora reprochó la falta de profundidad del equipo al abordar la temática presentada por la joven. "A mí lo que me molesta es la idiotez cuando podían haber tomado un tema interesante.... Encima Listorti diciendo que la quería salvar a Marta. ¿La querés salvar de qué? Si Marta puede conducir mejor que vos ese programa", manifestó dejando en evidencia su enojo con el humorista por la actitud asumida durante la emisión del ciclo.

En el tramo final de sus declaraciones, la panelista dio por cerrada su postura reafirmando su defensa hacia la heredera del recordado empresario. "Marta no se estaba pasando, para nada. Los que se pasaron son ustedes. Pero bueno, mejor echarle la culpa a Marta Fort. Ella es una chica joven, con una cabeza abierta y entendí lo que quiso decir. Lo habrá dicho mejor o peor, pero de ahí a burlarse como gansos, por favor", concluyó tajante la periodista en su fuertísimo descargo.