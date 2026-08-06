Dos famosos se pelearon feo tras robarle la conducción de Pasión de Sábado

El histórico programa de la movida tropical atraviesa un momento de asombro tras el anuncio de su nueva conductora temporal. Ángel de Brito confirmó en el ciclo LAM que Marixa Balli tomará el lugar de Marcela Baños mientras esta última se ausenta por descanso. La noticia impactó en el ambiente debido a la conocida rivalidad que mantienen ambas figuras desde hace años.

Marixa Balli ratificó la novedad en una entrevista con Barby Franco y expresó que "sí, voy a hacer la conducción, voy a reemplazar a Marcela, que se va de vacaciones. Así lo arregló Telefe con América. Todo excelente".

La nueva integrante del equipo se mostró entusiasmada por volver al formato que marcó su carrera. Según sus propias palabras, "estoy contenta, me gusta. Es un programa que quiero mucho, fueron muchos años y yo soy parte de la movida tropical, así que es algo que me identifica mucho".

Por otro lado, la conductora saliente manifestó su desconcierto ante la forma en que se difundió la información. Baños admitió que "me enteré por Ángel, me enteré por LAM. Estoy como en shock. Lo llamé a Pablo Serantoni y no me atendía".

A pesar de la sorpresa, reconoció que hubo conversaciones previas sobre el tema con la producción. En ese sentido, detalló que "a mí me presentaron una lista de posibles conductoras que podían hacer el programa: Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Nazarena Vélez y Marixa Balli. Y las cuatro me parecen fantásticas".

El proceso de selección fue motivo de consulta para la actual presentadora, quien aclaró su postura respecto a los nombres propuestos. "Yo no dije ni que sí ni que no. Dije que las cuatro eran opciones geniales. No soy quien para bajar a nadie, no es mi onda. A partir de ahí me desentendí y me enteré hace un rato por LAM", relató con franqueza. La interna se reaviva en un contexto donde Baños no imaginaba que su colega aceptaría el desafío de conducir el programa de los sábados.