La suerte volvió a favorecer a San Juan en los principales juegos de azar del país. En los últimos sorteos del Quini 6 y el Loto Plus, dos apuestas realizadas en la provincia resultaron ganadoras y repartieron premios que, en conjunto, superan los $7,7 millones.

Por un lado, en el sorteo N.º 3384 del Quini 6, realizado el 21 de junio, un apostador sanjuanino acertó cinco números en la modalidad Segunda Vuelta. Gracias a esa combinación, obtuvo un premio de $2.875.158. El ticket ganador fue vendido en la Subagencia 68, ubicada en el departamento Rivadavia. Los números favorecidos fueron 12, 24, 26, 33 y 42.

En paralelo, otro ganador se registró en el Loto Plus. De acuerdo a lo informado por la Caja de Acción Social, una apuesta realizada en la Agencia 625 resultó premiada en el sorteo N.º 3893, llevado a cabo el 19 de junio.

En este caso, el apostador acertó cinco números en la modalidad Sale o Sale y se llevó un premio de $4.828.527. El ticket fue vendido en el departamento Capital, consolidando así otro resultado positivo para la provincia.

De esta manera, entre ambos sorteos se distribuyeron exactamente $7.703.685 en premios para jugadores sanjuaninos, marcando una semana especialmente favorable para los apostadores locales.

Desde la Caja de Acción Social recordaron que los premios tienen plazos de prescripción para ser cobrados. En ese sentido, recomendaron a quienes hayan participado de estos sorteos revisar sus tickets y verificar los resultados oficiales para no perder la posibilidad de acceder a los premios.