Dos heridos graves en otra jornada de protestas en Hong Kong

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos heridos graves, uno prendido fuego tras una discusión política y otro baleado por la policía en un corte de calles, marcaron hoy otra violenta jornada de protestas en Hong Kong, cuya cuestionada gobernadora, Carrie Lam condenó y sostuvo que no cederá a las demandas de los manifestantes.



En un video publicado por varios portales de noticias de la ciudad se ve cómo un hombre discute con varias personas en un puente peatonal y les reprocha que hayan interrumpido el servicio de transporte público antes de gritarles que también son ciudadanos chinos.



Después, un individuo se acerca y lo rocía con un líquido inflamable, tras lo que lo prende fuego. El herido consigue zafarse de las llamas y salir por su propio pie de la zona, para luego ser trasladado a un hospital.



Según el diario local South China Morning Post, sufre quemaduras de segundo grado en el 28 por ciento de su cuerpo, especialmente en el pecho y en los brazos.



El periódico hongkonés Mingpao aseguró, citando fuentes hospitalarias, que el hombre se encuentra en estado grave.



El incidente se registró el mismo día en el que un manifestante fue herido por un disparo de bala efectuado por un policía de tránsito durante los cortes de circulación que afectaron a la ciudad desde primera hora de la mañana, como parte de la huelga convocada por los manifestantes, recogió la agencia de noticias EFE.



La Autoridad Hospitalaria de la ciudad confirmó que el joven de 21 años permanece en estado grave después de que se le extrajera la bala en una operación de urgencia, ya que sufrió lesiones en el hígado y en el riñón derecho.



Según el balance ofrecido por esta institución, el número de heridos ya ascendía a 13.



Al respecto, la primera ministra, Carrie Lam, advirtió que no cederá a las demandas de los manifestantes y sostuvo que "la violencia no resolverá nada ni hará que el gobierno satisfagas las demandas políticas".



"La gente no puede ir a trabajar, estudiar o ni si quiera caminar por la calle. No pararemos en buscar maneras de acabar con la violencia, esa es nuestra prioridad ahora", añadió.



Las protestas en Hong Kong comenzaron en junio a raíz de un polémico proyecto de ley de extradición a China, ya retirado por Lam, pero han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos de Hong Kong y una oposición a la cada vez mayor injerencia de Beijing.