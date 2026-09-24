En una jornada bastante problemática signada por el viento Zonda, se produjo un impactante siniestro vial entre un Renault Clio y una motocicleta por Avenida Libertador y calle Aberastain, en Rivadavia.

En el marco de una tarde complicada en San Juan por la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda y una visibilidad reducida por la suspensión de polvo, la colisión fue protagonizado por el Renault Clio conducido por una mujer y una motocicleta de alta cilindrada al mando de un hombre, que hasta el momento, aun no se dan a conocer sus respectivas identidades.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió severos golpes al salir despedido y debió ser asistido de urgencia en el lugar por personal médico, que dispuso su inmediato traslado al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. También, la conductora debió ser atendida y trasladada de urgencias.

De acuerdo con el peritaje visual en la escena, la colisión fue de extrema violencia. El Renault Clio presentó una severa deformación en el extremo delantero izquierdo, con el desprendimiento del paragolpes y la óptica, la rueda delantera reventada y el capó plegado.

Por su parte, la motocicleta quedó tendida en medio de la calzada con la trompa destruida y un importante derrame de aceite y combustible sobre el asfalto.

Entre las principales hipótesis que investiga la Policía de San Juan se analiza una maniobra de intercepción o cambio de carril en ángulo frontal-lateral, posiblemente vinculada al ingreso o egreso hacia la zona comercial adyacente.

Asimismo, los peritos evalúan la influencia de las ráfagas del Zonda en la visibilidad y estabilidad de los rodados, sumado a la velocidad de circulación al momento del impacto. Efectivos policiales mantuvieron la zona custodiada para realizar los peritajes mecánicos y ordenar el tránsito.