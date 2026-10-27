Una gresca familiar ocurrida durante la madrugada de este lunes en el barrio El Molle, en Rawson, terminó con dos hermanos de 20 y 21 años detenidos y el secuestro de un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”. El procedimiento quedó a disposición de la UFI Flagrancia, con intervención del área especializada en violencia familiar.

El episodio se registró alrededor de las 0.29 de este 26 de octubre, en una vivienda ubicada en la manzana D, del mencionado barrio. Personal policial del Comando Sur llegó al lugar luego de recibir un requerimiento de los efectivos del sistema Trueno-Halcón, que alertaron sobre un conflicto familiar.

Cuando los uniformados arribaron, encontraron a numerosas personas sobre la calzada. Allí entrevistaron a una mujer de 42 años, quien manifestó que sus dos hijos se encontraban dentro de la vivienda en actitud agresiva y permitió el ingreso del personal policial.

El arma de construcción casera, fue encontrada en la habitación de los detenidos.

En una de las habitaciones, los efectivos encontraron a un joven y a una mujer que, según el informe policial, insultaban a otros integrantes de la familia y mantenían una actitud hostil. Ante esa situación, ambos fueron aprehendidos y trasladados a los móviles policiales para resguardar la seguridad en el lugar.

Discutieron por la comida y terminó en amenazas

Una vez controlada la situación, la mujer relató que se encontraba en su casa junto a su pareja, de 46 años, mientras preparaban una masa para elaborar semitas que venderían durante la mañana siguiente.

Según su testimonio, en ese momento llegaron sus hijos y comenzaron a golpear los muebles mientras exigían que les prepararan comida. La discusión aumentó cuando la pareja les respondió que, por ser mayores, podían cocinar por su cuenta.

De acuerdo con la denuncia, el joven de 20 años, identificado como Jeremías Pérez, comenzó a golpear con los puños a su padrastro y lo persiguió hasta la vía pública. En ese contexto, habría exhibido un arma de fabricación casera y lo amenazó de muerte.

La madre intentó intervenir para separar a ambos hombres, pero entonces su hija, María Pérez Cortesce, de 21 años, habría agredido a la mujer y alentado a su hermano para que continuara atacando a su padrastro. Además, según el relato incorporado a las actuaciones, la joven amenazó a su madre con prender fuego la vivienda y exigió que todos se fueran del lugar.

Secuestraron una tumbera

Tras conocer la denuncia, los policías consultaron por el arma que habría utilizado el joven. La mujer indicó que su hijo la había dejado en la habitación donde finalmente fue aprehendido.

Al revisar el lugar, los efectivos encontraron junto a la cama un arma casera construida con dos piezas cilíndricas de caño metálico gris, unidas mediante una soldadura en uno de sus extremos y con una pieza de hierro que podía utilizarse como percutor. El elemento fue secuestrado y quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

Los dos hermanos fueron identificados como Jeremías Pérez, de 20 años, y María Pérez Cortesce, de 21, ambos domiciliados en el barrio El Molle. La causa quedó caratulada, según el informe policial, por amenazas en contexto intrafamiliar y portación ilegal de arma de fuego, en el caso del joven, y amenazas y lesiones agravadas por el vínculo, en el de la mujer.

El procedimiento fue llevado adelante por el oficial subinspector Sebastián Muñoz y la agente Soledad Silva, del Comando Sur. Tras las consultas con la base acusatoria, intervino el doctor Francisco Montaña, quien dio inicio al procedimiento de Flagrancia, con intervención de CAVIG.