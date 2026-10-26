Dos hermanos detenidos en Rawson tras amenazar de muerte a sus padres

Un dramático hecho de agresión intrafamiliar convulsionó la madrugada sanjuanina cuando Jeremías Pérez y María Pérez terminaron tras las rejas luego de arremeter contra sus propios progenitores. El grave suceso movilizó de urgencia a las fuerzas policiales para evitar un desenlace trágico debido a la amenaza directa con armamento en la propiedad donde todos convivían.

El violento altercado comenzó cerca de la 1:00 en la arteria Julio Núñez, donde una conmocionada madre del Barrio El Molle solicitó ayuda inmediata ante la descontrolada conducta de sus descendientes. Las patrullas policiales acudieron velozmente a la zona señalada para contener el violento ataque en el domicilio familiar.

Al llegar a la escena, la policía arrestó a Jeremías Pérez de 20 años, quien empuñó una "tumbera" para amedrentar a su progenitor. El joven apuntó directamente con el arma de fabricación casera mientras lanzaba advertencias fatales contra la víctima en medio del caos desatado en la vivienda.

De manera simultánea, los uniformados redujeron a María Pérez de 21 años, quien había agredido físicamente a la denunciante. La joven mantuvo un intenso combate físico con su madre antes de la llegada de los agentes, culminando así con la aprehensión de ambos implicados.

Los agresores compartían la residencia en la urbanización mencionada y quedaron bajo custodia de la Justicia por amenazas agravadas, agresiones y violencia familiar. Las autoridades judiciales correspondientes tomaron el control de la causa para procesar formalmente a los imputados.