Dos hermanos fueron detenidos en Caucete luego de una investigación por el robo de puertas, ventanas y tela de alambrado de una vivienda que se encontraba en refacciones. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Novena, quienes realizaron tareas investigativas y posteriormente llevaron adelante allanamientos en Villa Santa Isabel, donde recuperaron parte de los elementos denunciados como sustraídos.

El hecho se conoció el pasado 29 de agosto, cuando el propietario de una vivienda ubicada sobre calle Juan José Bustos, entre Rioja y San Luis, en el departamento Caucete, realizó una denuncia por un robo. Según manifestó el damnificado, personas desconocidas ingresaron al inmueble, que se encontraba en proceso de refacción, y sustrajeron distintos elementos que habían sido colocados o almacenados en el lugar.

Entre los efectos denunciados había puertas, ventanas y tela de alambrado romboidal. A partir de la presentación del propietario, se inició un legajo caratulado como robo, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Desde la Comisaría Novena se inició una serie de medidas destinadas a establecer quiénes habían participado del hecho y dónde podían encontrarse los elementos sustraídos. Los efectivos realizaron tareas de investigación en el sector, entrevistaron a vecinos y analizaron registros de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

Con el avance de esas tareas, los investigadores lograron establecer la presunta vinculación con el hecho de dos hermanos, Matías López, de 25 años, y Lucas López, de 28 años, ambos con domicilio en Villa Santa Isabel, Caucete.

Con la información reunida y siguiendo las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, durante las primeras horas de una jornada posterior se realizaron allanamientos en un domicilio situado en ese sector del departamento.

Durante el operativo, los policías secuestraron tres ventanas y tres rollos de alambre. De acuerdo con la información aportada por la fuerza, los elementos fueron reconocidos posteriormente por el damnificado como parte de los objetos que habían sido denunciados como robados.

En el marco del mismo procedimiento, los efectivos detuvieron a Lucas López y Matías López. Ambos quedaron a disposición de la Justicia y aguardaron la realización de las correspondientes audiencias, en las que se definió su situación procesal.

La investigación no quedó concluida con las detenciones y el secuestro de parte de los elementos. Los investigadores continuaron con las tareas ordenadas por la Fiscalía para intentar recuperar los demás efectos denunciados y establecer su eventual vinculación con las personas detenidas.

El procedimiento quedó incorporado al legajo iniciado a partir de la denuncia del propietario, mientras la UFI Delitos Contra la Propiedad continuó con las actuaciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del robo ocurrido en la vivienda de calle Juan José Bustos.