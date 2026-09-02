Dos hermanos mega famosos se pelearon y se amenazaron por todos lados

Chistes fuera de lugar provocaron un nuevo cruce entre los hermanos Sasha y Lio Ferro, quienes actualmente se encuentran distanciados. La tensión aumentó a raíz de lo ocurrido en el programa de emisión en vivo conducido por Ferro, donde Martín Salwe pronunció un comentario calificado como irreproducible hacia la joven.

En la transmisión, el exabrupto provocó risas entre los integrantes del panel sin que ninguno interviniera para detener la situación. Tras la oleada de críticas negativas recibidas en las plataformas digitales, los responsables del canal optaron por eliminar el fragmento difundido.

Buscando frenar la repercusión del caso, el presentador publicó un mensaje en sus perfiles virtuales. “Quiero aclarar algo del recorte que está circulando porque involucra a Sasha”, sostuvo al iniciar su descargo.

En esa misma publicación, el comunicador añadió: “Yo no sabía que iban a hacer ese chiste, me agarró completamente de sorpresa y no participé de él. De hecho, cuando terminó el programa, hablé con mis compañeros, porque les dije que a mí tampoco me había gustado”.

A pesar del distanciamiento que mantienen, el conductor hizo referencia al vínculo familiar que los une. “Sasha y yo podemos tener nuestras diferencias, que son nuestras, pero sigue siendo mi hermana. Estar distanciados no significa que yo vaya a festejar que alguien haga un comentario que pueda lastimarla”, aseguró.

Ambos son hermanos por parte paterna y tomaron contacto por primera vez cuando ella tenía 13 años, momento en el que lo observó en televisión con el mismo apellido y su padre debió revelarle el lazo filial.

Por su parte, Sasha Ferro manifestó su desconfianza frente a las expresiones emitidas por su hermano, considerando que la aclaración fue realizada únicamente debido a la presión mediática generada horas después. “No le creo tanto sus disculpas. Si realmente no le hubiera dado gracia que sus compañeros me bardeen, lo hubiera dicho en el momento. O en algún momento del programa antes de que finalice”, remarcó.

Finalmente, la joven sostuvo una firme postura respecto a los motivos que llevaron a la difusión del texto. “Ahora pide disculpas porque se está haciendo viral y los están bardeando”, concluyó.