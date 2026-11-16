Los sujetos fueron interceptados por efectivos policiales en inmediaciones de República del Líbano y Sargento Acosta, luego de protagonizar disturbios y escapar cuando los uniformados intentaron identificarlos. Ambos registraban requerimientos judiciales vigentes por causas vinculadas a lesiones y daño, y lesiones y amenazas.

Un procedimiento realizado durante la mañana de este sábado terminó con la detención de dos hombres que registraban pedidos de captura vigentes en el departamento Rawson. Los sujetos fueron identificados durante un operativo de prevención y, al consultar sus antecedentes en el sistema policial, los efectivos descubrieron que ambos eran requeridos por la Justicia en distintas causas.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:20, en inmediaciones de las calles República del Líbano y Sargento Acosta. En ese sector, personal de la División Comando Sur y de la Base Motorizada 2 realizaba recorridas preventivas cuando observó a dos hombres que protagonizaban disturbios en la vía pública.

Según el informe policial, los uniformados intentaron entrevistarlos para conocer sus datos personales, pero ambos reaccionaron de manera hostil y se molestaron ante las preguntas. En ese momento, los dos sujetos se dieron a la fuga, aunque los efectivos lograron alcanzarlos y detenerlos a los pocos metros.

La intervención contó con la participación de personal de la División Comando Sur, efectivos de Motorizada 2 y de la Unidad Operativa de Prevención Barreal. Una vez controlada la situación, los policías solicitaron colaboración y realizaron las consultas correspondientes a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Según las causas que motivaban su captura, son por lesiones.

La verificación permitió establecer que los dos hombres registraban requerimientos judiciales pendientes. El primero fue identificado como Ángel Domingo Arrollo, de 36 años, quien tenía un pedido de captura vigente en una causa iniciada por Romina Belén Castro, caratulada como lesiones y daño. El expediente correspondió a una investigación con fecha de origen 15 de septiembre de 2025.

El segundo detenido fue identificado como Cristian Sebastián Vargas, de 42 años. Sobre él pesaba otro pedido de captura vigente, en el marco de una causa iniciada por Jennifer Mercado, caratulada como lesiones y amenazas, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.

La Justicia buscaba a los sujetos por hechos vinculados a lesiones y daños.

Tras confirmar ambas medidas judiciales, los efectivos dispusieron el traslado de los dos hombres a la Comisaría 25ª, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Además de las medidas de captura, los uniformados dejaron constancia de que los involucrados incurrieron en infracciones de la Ley Provincial 941-R, referidos a las agresiones hacia los uniformados y los disturbios enmla vía pública, por lo que también se dio intervención al Tercer Juzgado de Faltas.

El operativo quedó registrado en el expediente contravencional N° 1072/26 y permitió identificar a dos personas que eran buscadas por la Justicia en investigaciones diferentes, a partir de una intervención policial que comenzó por disturbios en la vía pública.