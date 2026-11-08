Dos hombres fueron asesinados a balazos entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en Rosario y el cordón industrial de Santa Fe. Las víctimas tenían 27 y 38 años y los crímenes ocurrieron con menos de seis horas de diferencia, en dos localidades diferentes.

El primero de los homicidios se registró el viernes 6 de noviembre, pasadas las 22:10, en la intersección de Fray Luis Beltrán y Las Heras, en Capitán Bermúdez. La víctima fue identificada como Alexis Rodríguez, de 27 años, quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

El primer crimen en Capitán Bermúdez

La fiscal Luisina Paponi, de la Unidad Fiscal San Lorenzo, intervino en la investigación después de que un llamado al 911 alertara sobre una persona herida dentro de un domicilio. Cuando llegaron los efectivos policiales, solicitaron asistencia médica y los profesionales constataron el fallecimiento.

La Fiscalía ordenó tomar testimonios y realizar peritajes en la escena del crimen. Además, el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones encontró material balístico que será analizado y dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la autopsia.

El segundo homicidio ocurrió en Rosario

El otro asesinato ocurrió este sábado alrededor de las 3:25, en la zona de pasaje San Gerónimo y French, en Rosario. La víctima fue identificada como Ramón Eduardo Gauna, de 38 años, quien fue encontrado sin vida dentro de una propiedad con múltiples heridas.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Marina Vigo, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2. En el lugar se encontraron dos vainas servidas que serán sometidas a peritajes y también se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, fotografías y croquis.

La Justicia ordenó realizar la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario. Además, se dispusieron medidas para determinar el móvil del ataque y establecer quiénes fueron los responsables.