Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este viernes en el interior del barrio Valle Grande, en Rawson, luego de que la Policía los encontró trasladando dos hojas de ventanas de madera que poco después fueron reconocidas por el propietario como elementos que habían sido sustraídos de una finca. El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia y fue caratulado como hurto simple.

El hecho se registró alrededor de las 23:55 del día anterior, en una finca ubicada en las inmediaciones de calle 6 y calle Necochea, en jurisdicción de la Comisaría 35°. Según la información policial, personal del Comando Radioeléctrico Sur tomó conocimiento a través del sistema de comunicaciones de que dos sujetos habían ingresado al predio y posteriormente habían escapado hacia el norte, en dirección a calle 5, llevando consigo unas ventanas que habían sustraído del lugar.

Los detenidos están acusados del delito de hurto bajo el sistema de Flagrancia.

A partir de esa información, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda por el interior del barrio Valle Grande. La recorrida permitió localizar, pocos minutos después, a dos hombres que caminaban por las inmediaciones de la manzana 43 y trasladaba cada uno, una hoja de ventana.

Los policías procedieron a entrevistarlos y les solicitaron explicaciones sobre la procedencia de los elementos. De acuerdo con el reporte del procedimiento, ninguno de los dos pudo justificar de dónde habían obtenido las ventanas, por lo que ambos fueron aprehendidos a las 00:11 y trasladados a sede policial.

Durante el traslado y en las inmediaciones del lugar donde se concretaron las detenciones, comenzaron a arrojar objetos contundentes contra los efectivos, principalmente piedras, por lo que los uniformados continuaron el procedimiento y trasladaron a los sospechosos hasta la dependencia policial.

Los elementos secuestrados fueron dos hojas de ventanas de madera, de color blanco y con vidrios. Posteriormente, un móvil policial se hizo presente en la dependencia con el damnificado, quien reconoció las ventanas como de su propiedad.

Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Enrique Martínez, de 41 años, domiciliado en el barrio Valle Grande, y Alfredo Carlos Pérez Aracena, de 33 años, con domicilio en el mismo complejo habitacional.

Tras la identificación de los elementos y la aprehensión de los dos hombres, el personal interviniente mantuvo comunicación con Base Acusatorio, desde donde el ayudante fiscal Marcelo Bustos tomó conocimiento de las circunstancias del procedimiento.

Posteriormente, el representante del Ministerio Público Fiscal se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como hurto simple y continuó bajo intervención de la UFI Flagrancia.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, entre ellos la oficial ayudante Araceli León, el cabo Javier Aciar, del Halcón 60, la oficial ayudante Leandro Oyola y la cabo Agostina Tivani, del Halcón 81.