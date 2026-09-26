Dos hombres, de 38 y 44 años, fueron detenidos en distintos allanamientos acusados de tener y distribuir material de abuso sexual infantil. Las investigaciones comenzaron a partir de reportes enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización internacional dedicada a la protección de niños y adolescentes.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, junto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel.

La primera alerta y un allanamiento

El primero de los expedientes comenzó en mayo, cuando el NCMEC emitió un reporte relacionado con la presunta distribución de imágenes en las que aparecían menores sometidos a situaciones de abuso sexual.

A partir de esa información, los investigadores realizaron tareas para identificar al usuario y localizaron un domicilio que podía estar vinculado con la actividad investigada. Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 38 años. Los investigadores secuestraron cinco teléfonos celulares, cinco pendrives, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria. Según informó MDZ, parte de los dispositivos contenía material que quedó incorporado a la investigación.

El segundo operativo y cientos de dispositivos

La segunda investigación también se inició a partir de un reporte del NCMEC emitido durante este año. En este caso, los investigadores buscaban determinar si un hombre de 44 años almacenaba y distribuía este tipo de material.

Con la información reunida, la fiscalía ordenó un nuevo allanamiento y el sospechoso fue detenido. El procedimiento terminó con un importante secuestro de dispositivos electrónicos que ahora deberán ser analizados mediante peritajes informáticos.

En total, los investigadores incautaron 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 pendrives, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos.

Las pericias serán clave

Todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia. Los peritajes buscarán determinar su contenido y establecer el alcance de las actividades que son investigadas en ambos expedientes.

Las dos causas comenzaron a partir de alertas internacionales y fueron desarrolladas con participación de personal especializado en delitos cometidos mediante dispositivos tecnológicos.

Ahora, los investigadores deberán analizar la información almacenada en los cientos de dispositivos incautados para determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los detenidos y si existen otros vínculos relacionados con las investigaciones.