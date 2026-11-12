Dos hombres fueron detenidos durante la noche de este martes 10 de noviembre, luego de que intentaran sustraer dos amortiguadores de camión de un aserradero ubicado en inmediaciones del lateral de Ruta 40 y Callejón Blanco, en Chimbas. Ambos arrojaron los elementos al advertir la presencia policial e intentaron escapar por domicilios de la zona, pero los efectivos lograron aprehenderlos.

El procedimiento se registró alrededor de las 19:55, cuando personal de la División Comando Radioeléctrico Norte recibió una comisión del operador de Trueno Halcón para dirigirse hasta un establecimiento ubicado sobre el lateral de Ruta 40 al 3360. Según la alerta, en el lugar se había producido un presunto intento de sustracción de elementos pertenecientes al aserradero.

Al arribar, los efectivos observaron a dos hombres que se encontraban en las inmediaciones del predio. Sin embargo, cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los uniformados, arrojaron los objetos que llevaban consigo y emprendieron la fuga.

Los suejtos detenidos fueron identificdos como Gabriel Alejandro Serra, de 29 años, y Saúl Ramos, de 36, ambos domiciliados en el Lote Hogar 59, de Chimbas.

La huida continuó por domicilios de la zona, aunque los policías desplegaron un operativo que permitió interceptarlos y concretar la detención de ambos. Posteriormente, los efectivos constataron que los elementos descartados eran dos amortiguadores de camión, que quedaron secuestrados como parte del procedimiento.

Los sospechosos fueron identificados como Gabriel Alejandro Serra, de 29 años, y Saúl Ramos, de 36, ambos con domicilio en el Lote Hogar 59, en el departamento Chimbas.

El damnificado denunció el episodio. En el procedimiento participaron efectivos de distintas dependencias policiales. Intervinieron la agente María Ahumada, de la Unidad Operativa Mariano Moreno; el cabo Raúl Castillo, de la Unidad Operativa Centenario; el sargento Juan Bordón y el cabo Rodrigo Quintero, ambos pertenecientes al Comando Radioeléctrico Norte.

Tras las aprehensiones, los uniformados mantuvieron comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT). Minutos después se presentó en el lugar el ayudante fiscal Santiago Bruno, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó registrada bajo el legajo 133/26, con la calificación provisoria de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia. Las actuaciones fueron recibidas en la Comisaría 17, a cargo de la oficial inspectora Dayana Pérez.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los amortiguadores recuperados fueron incorporados como elementos secuestrados en el expediente.